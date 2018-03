El Águila tomó un respiro a costa del Sonsonate

El primer gol del Águila luego de una gran jugada colectiva. #Aguila #Sonsonate #Cabezas #LMF Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 5 de Abr de 2017 a la(s) 8:24 PDT

Víctor García puso el 2-0 sobre el Sonsonate luego de una mala salida del meta sonsonateco. #Aguila #Sonsonate #LMF #Primera Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 5 de Abr de 2017 a la(s) 8:22 PDT

El Águila ganó su primer partidos de la segunda vuelta al doblegar por 2-0 al Sonsonate, que profundiza más en su crisis deportiva y ya va apuntando su cañones a mejorar en la próxima temporada.Los migueleños, que fueron claros dominadores del juego, solo tuvieron que tener paciencia para asestar dos golpes mortales a los cocoteros, que no tuvieron reacción y terminaron resignados a una nueva derrota.Los migueleños buscaron desde el inicio del juego controlar las acciones, pero los cocoteros han metido muchas piernas en el mediocampo y no dejan gravitar con comodidad a los orientales, que a los cinco minutos de juego aún no habían pisado el área rival.Los migueleños sacaron provecho de los errores defensivos del Sonsonate que dejó muchos espacios y le regaló la iniciativa del juego a los orientales.James Cabezas abrió el marcador de pierna derecha sobre el minuto 64.Mientras que Víctor García aprovechó otro fallo defensivo cocotero para aumentar la cuenta en el estadio Cuscatlán.