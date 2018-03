El Águila también le debe al técnico Osvaldo Escudero

Osvaldo Escudero, técnico del Águila, prepara el juego de este domingo contra el Isidro Metapán, por la fecha 19. Sin embargo, para el argentino no es fácil hacer a un lado la crisis financiera que pasa la representación migueleña, pues al cuerpo técnico también le deben dos meses.

Con eso en la cabeza, el timonel gaucho espera que los líos financieros no afecten al equipo emplumado en lo que resta de la competencia.

"No hay que negar la realidad. A los jugadores les deben dos meses y a nosotros también. Esperamos que esta semana les paguen un mes, que eso va a aliviar mucho esta situación. A mí me deben, pero tengo que ver que los jugadores no se desvíen del objetivo", reveló Escudero en charla con EL GRÁFICO.

Pese a eso, Escudero indicó que trata de dejar de lado lo económico, para brindar esa motivación a los jugadores para el choque que se viene ante los caleros.

"No es fácil hacer que los jugadores dejen de lado lo económico. Hay jugadores que pueden estar encofrados y otros no. Uno tiene que saber quiénes tienen más fuerza moral para sobrellevar estos problemas para que a la hora de jugar no sea influyente en su rendimiento", indicó el timonel del equipo naranja y negro.