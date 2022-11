El Águila en búsqueda de la remontada ante el FAS

Tras un encuentro de ida en el que el FAS sacó sus garras y tomó ventaja en la serie de semifinales, el Águila se encuentra abajo pero con el aliciente de que estarán en el estadio Barraza de San Miguel y ante su gente que dará todo el apoyo para darle la vuelta al resultado.

El primer juego entre ambos tuvo de todo: el color de la afición, roces entre los jugadores de ambos equipos, polémicas y un par de cosas no tan buenas como el lanzamiento de objetos al terreno de juego.

En la parte futbolística el cuadro migueleño tuvo un mejor primer tiempo pero no pudo aprovechar las pocas oportunidades en la meta de Kevin Carabantes. Para el segundo los santanecos comenzaron a tener más la pelota y tuvieron ocasiones de gol. Un par que atajó Benji Villalobos levantaron al público fascista que estalló con el grito de gol al 68' cuando Wilma Torres convirtió el penal.

En el duelo entre los estrategas, Sebastián Bini del Águila se vio superado por Octavio Zambrano del FAS, ya que las modificaciones al inicio de la segunda mitad del estratega local le dieron mayor tenencia de balón al equipo tigrillo que logró tomar la ventaja en la ida de las semifinales.

Para este Apertura 2022, los dos equipos demostraron tener mejor eficiencia en las vueltas de sus series. En los cuartos de final los santanecos perdieron 2-3 ante Dragón en la ida y en el segundo encuentro los eliminaron con un contundente 3-1. Los migueleños visitaron al Marte y con un empate a cero regresaron a casa para marcar el único gol de su llave con el que se instalaron en esta instancia.

Algo que se cree que el equipo tigrillo puede implementar en su parado táctico para este encuentro es el trío de mediocampistas con características defensivas conformado por: Rodrigo Rivera, Isaac Portillo y Bryan Landaverde. Estos tres le dieron resultado a Zambrano cuando alinearon en la última fecha de la fase de grupos y golearon al Alianza por tres a cero destacando la media cancha como la clave para anular a los paquidermos.

El volante ex del FAS, Gerson Mayén, dijo que el Águila puede darle la vuelta debido al plantel con el que cuenta. "Tenemos equipo para darle vuelta a este resultado. Fuimos uno de los planteles más goleadores y creo que podemos darle vuelta a esta situación en casa".

Mientras que Dustin Corea mencionó que, "FAS no encontró como hacernos daño, sólo fue una pelota parada con la que nos pidieron hacer daño. Los mantuvimos lejos, fue un penalti lo que al final les dio la ventaja a ellos".

Por su parte, Luis Mendoza, jugador tigrillo fue sereno y dijo que, "sabemos que eso no termina. Son dos partidos y esta fue la primera parte pero tenemos que estar allá tal como lo hicimos aquí. No se ha logrado nada, no podemos echar campanas al vuelo sino estar concentrados los 90 minutos o lo que agreden allá y seguir igual".

La vuelta se jugará este próximo sábado a las tres de la tarde en el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel.