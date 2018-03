El Águila aún no renueva a Nicolás Fagúndez

Nicolás Fagúndez se incorporó la semana pasada a los entrenos del Águila, luego de haberse retrasado su llegada a la pretemporada.

Antes de su arribo se manejó que el volante uruguayo no se había incorporado al cuadro emplumado porque quería negociar la renovación de su contrato, el cual vence en junio, y según se expresaba, él quería extenderlo por más tiempo.

Sin embargo, el jugador aclaró que esa no fue la razón principal. Por el contrario, aclaró que hubo muchas posibilidades de que no continuará con el equipo para este torneo.

"Mi retraso se dio por varios factores: por los vuelos, que estaban escasos en esas fechas y también porque tuve ofertas de equipos de otros países. Entonces me senté a hablar con la directiva a ver qué posibilidades había de buscar otros rumbos. Al final consideramos que lo mejor era que yo me quedara, porque tenía contrato hasta junio y así evitaba mayores inconvenientes. Era mejor seguir aquí y en eso me estoy concentrando. Ahora regreso al Águila y espero responder a la confianza", dijo Fagúndez.

El uruguayo negó que se tocará el tema de su renovación como condición para que volviera, por encima de otras ofertas.

"No he hablado acerca de renovar, es algo que ya veré con el tiempo. Lo que sé es que en junio termino contrato con el equipo y posteriormente vamos a analizar qué sucede, si conviene que me quedé o sería mejor buscar un nuevo rumbo, pero por el momento me quiero concentrar simplemente en este torneo", explicó Fagúndez.

A MÉXICO, NO

De igual manera, el volante creativo desmintió que tuviera una oferta del fútbol mexicano, e inclusive fue sincero al decir que si eso hubiera sido cierto, posiblemente ya no estuviera en el Águila.

"No he recibido ofertas del fútbol mexicano. Si hubiera sido así lo hubiera pensado bastante. Sí tuve ofertas reales de equipos de otros países, pero no de México", expuso.

Fagúndez se siente sorprendido de la recepción que ha tenido de parte de la afición migueleña y asegura que es de los mejores recuerdos que tiene en el país.

"Me ha sorprendido la forma en la que la afición, en tan poco tiempo, me ha tomado cariño. Les agradezco eso. Yo me he comprometido con la camisa del Águila y trato en cada partido de dar lo mejor de mí", manifestó el uruguayo.