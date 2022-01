El 1x1 de El Salvador ante Honduras

MARIO GONZÁLEZ

PORTERO

8.5

Preciso a la hora de achicar su área, bien en balones aéreos pero los nervios al inicio del juego lo traicionaron un poco, sin embargo se lució con unas atajadas en la parte complementaria para mantener con la ventaja parcial a la selección.



BRYANTAMACAS

DEFENSA

8

El lateral diestro trabajó bien su zona y logró apoyar el ataque nacional cuando el rival se lo permitió. En algunos lapsos dio pases imprecisos pero contribuyó a la marca cuando el equipo la pasaba mal.



ERIQ ZAVALETA

DEFENSA

8

El zaguero central cumplió pese a su limitante en su pie izxquierdo. Se entendió bien con Vigil y Rodríguez. Sobre la etapa complementaria fue un muro y defendió bien el juego aéreo.



EDUARDO VIGIL

DEFENSA

7

El zaga del Firpo cumplió a cabalidad su rol en la defensa nacional. Su lesión al 55' lo hizo abandonar el juego. Por momentos lució algo nervioso en la zona baja pero se sacrificó en la marca.



RONALD GÓMEZ

DEFENSA

8

El nuevo defensor del Tulsa FC de la USL cumplió en su labor en la cancha al entenderse bien con Vigil y Zava. El zaguero estuvo preciso en la salida y defendió bien los centros del rival.



ÁLEX LARÍN

DEFENSA

7,5

El "Cacho" estuvo con mucha labor tratando de contener a los jugadores locales al buscar su zona. No pasó mucho al ataque pero defendió su posición con lo que le permitió su físico.



NARCISO ORELLANA

VOLANTE

8

El contención de Alianza tuvo una enorme noche en San Pedro Sula, fue sustituido por Portillo en el 46'. El volante inquitó la mediacancha rival y se entendió a la perfección con Landaverde para recuperar la marca.



BRAYAN LANDAVERDE

VOLANTE

9

Fue la figura del partido. Metió pierna, apoyo en el ataque y fue fundamental en el encuentro. Su tarjeta al 24' lo saca ante Canadá pero fue de los que más corrió, marcó y distribuyó en los 90 minutos de juego.



ENRICO DUEÑAS

VOLANTE

8

Derrochó entrega y fútbol hasta que sus piernas se lo permitieron. Salió para darle oportunidad a Cerén. Brindó la asistencia en el gol de Bonilla y se mostró habilidoso en la primera parte.



CRISTIAN GIL

ATACANTE

7,5

Mucha voluntad arriba cuando la Selecta buscó la portería de Menjívar, le dió chance a Henríquez al final. Tuvo su ocasión en la primera parte y no la concretó pero mostró cosas interesantes en el ataque haciendo dupla con Bonilla.



NELSON BONILLA

ATACANTE

8,5

Gran retorno del internacional en Tailandia por su fuerza y desmarque. Anotó un golazo que hizo historia. Contribuyó también en el segundo gol de la selección y se sacrificó en la marca en el segundo tiempo.



ÁLEX ROLDÁN

VOLANTE

8

Entró a la cancha en lugar de Larín a fin de trabajar por la banda izquierda y apoyar el ataque en la parte final. No se lució como otros encuentros pero fue clave para frenar un poco el ímpetu catracho sobre la banda izquierda.



JAIRO HENRÍQUEZ

VOLANTE

8

El jugador aguilucho ingresó a la cancha por Gil Hurtado a fin de apoyar el ataque salvadoreño en la fase final. El extremo no pudo atacar mucho el área rival pero fue de los jugadores que corrío más en el segundo tiempo presionando al mediocampo de Honduras.



ISAAC PORTILLO

VOLANTE

7

Entró por su compañero de equipo, Chicho Orellana y su labor en el medio campo fue siempre rendidor. Trastabilló por momentos a la hora de controlar los esféricos pero cortó algunas jugadas en la creación de la 'H'.

DARWIN CERÉN

VOLANTE

9

Sin lugar a duda una de las figuras de la noche. El jugador de la MLS tuvo su reivindicación al convertir el gol que liquidó las acciones con mucha garra y también ayudó a la marca en los últimos minutos.

ROBERTO DOMÍNGUEZ

DEFENSA

8,5

Ingresó en la parte complementaria y ayudó a la marca para frenar los avances hondureños. Incomodó a los atacantes catrachos y también obstaculizó algunos disparos del rival.