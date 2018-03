Efraín Burgos: “Si salvo la categoría voy a dar la vuelta a El Salvador en bicicleta”

Efraín Burgos, técnico del UES, está consciente de que la permanencia en primera división no depende de forma exclusiva de su equipo y por eso invoca el profesionalismo y la honestidad para la última jornada regular del Clausura 2017, que se disputará este sábado.“El Chirolón” también reveló que recorrería El Salvador en bicicleta si su equipo se mantiene en primera. Para ello los pumas deberán ganar al Pasaquina en el estadio Héroes y Mártires y esperar que el Águila le haga el favor y le gane al Dragón.Es el partido más importante del torneo para la Universidad de El Salvador, tiene muchas variables y una de las principales es poder mantener la categoría y mantener el equipo en primera división. El equipo se ha preparado no solo esta semana sino durante todo el torneo para sacar un triunfo el sábado en la noche que nos deje con 26 puntos y nos de el octavo lugar en la tabla, luego hay que ver si el "gol average" nos mete en cuartos de final. Hay que ver también de que el resultado entre Águila y Dragón sea beneficioso para nosotros.Nosotros sabemos que un resultado honrado entre Águila y Dragón, más la victoria de nosotos, nos mantiene en primera división; pero también sabemos que podemos perder la categoría.Yo apelaría al profesionalismo y a la seriedad del Águila. Sabemos que ellos no están para regalar nada, según lo ha expresado el entrenador (Daniel) Casanova, pero yo sobre toda las cosas me gustaría que el equipo de la Universidad de El Salvador se quedara en primera división, ese es el objetivo.Si al final del día nosotros somos los que tenemos que descender porque Dragón ha hecho las cosas mejor y merece estar en primera división muy bien por ellos, lo único que quiero es que todo se de en el marco de la honestidad por el bien del fútbol.Yo solo digo honestidad y usted sabe lo que significa la palabra, el marco se presta y nosotros (el fútbol salvadoreño) hemos sido completamente dañados anteriormente por los amaños y el fútbol nuestro cayó 10 años por eso.Yo no creo en eso, yo creo que el Águila es serio y es uno de los mejores equipos del redondo salvadoreño y de Centroamérica, no creo que Águila se relaje y lo único que espero es que todo se de en el punto de la honestidad.Conozco a Omar Sevilla y es un hombre serio, de trabajo y lucha y Omar no va a venir a regalar absolutamente nada, amén de que el equipo de ellos ya esté clasificado. Va a ser un partido disputado, fuerte y con la ventaja para nosotros de que no tienen a su goleador (Javier Lezcano). A veces esto es un arma de doble filo, porque el que va a jugar se quiere mostrar.Los números son fríos y no mienten, a nosotros la sumatoria de puntos en ambos torneos no nos da. El torneo pasado la Universidad solo hizo 11 puntos, ahora nosotros de ganarle al Pasaquina hacemos 26. El torneo que nos está matando es el torneo anterior, porque si el anterior se hubiera hecho un poco mejor la sumatoria no tuvieramos este problema.El problema de la Universidad no es de este año, sino desde que ha estado en primera división. No es deportivo, el problema es administrativo. Esto ha repercutido enormemente y un equipo debe tener una buena administración y un buen desenvolvimiento deportivo para tener éxito.Es difícil el medio, sobre todo aquí en la Universidad de El Salvador, pero puedo decir que he crecido como entrenador, hemos solventado una cantidad de dificultades, especialmente de índole administrativo, desde conseguir campos de entrenamiento hasta comprar agua. Y no es una queja, solo estoy respondiendo a la pregunta.Sí. Yo le tengo mucho cariño a la institución, es una de las entidades más grandes de El Salvador y es brazo científico del país, donde hay unos 60 mil profesionales de la Universidad, pero si eso se diera sería bajo mis condiciones y si las aceptan yo trabajo en la Universidad. Yo pidiera ser el mánager general del equipo.Tenemos dos meses de deuda y todos los problemas repercuten, porque los problemas familiares no se pueden solventar sin dinero. Pero hay que darle un aplauso enorme a este grupo que no ha dejado de trabajar ni entrenar, ha luchado y lo hará hasta este último momento.Me gusta mucho el ciclismo y entonces, si salvo la categoría, voy a dar la vuelta a El Salvador en bicicleta. Pero esperemos que se salve la Universidad primero y yo les aviso cuando arranco. Esta vez esta será la promesa.