Efraín Burgos: “Los clásicos ante Águila se juegan con coraje”

Efraín Burgos llegó este torneo a las filas de FAS, luego de una paso por el balompié de Estados Unidos. No ha sido fácil el tema de la adaptación, por las canchas, sobre todo, pero asegura que todo ha sido superado y quiere dar su aporte a los tigrillos desde la titularidad.

Se alista ahora para jugar su segundo clásico nacional en las filas del equipo santaneco. Para el mediocampista hay una cuenta pendiente con los emplumados, que fueron a ganar por 0-1 a Santa Ana, en la primera vuelta.

¿Cómo se ve a las puertas de su segundo clásico nacional?

Nos hemos quedado con esa espinita de la primera vuelta cuando ellos llegaron a ganar a Santa Ana. Nos sorprendieron con ese resultado que les dio vida en ese momento. Nosotros queremos cerra el torneo de la mejor manera y la mejor manera de hacerlo es ir este domingo al estadio Juan Francisco Barraza a sacar tres puntos importantes.

¿Importa el momento en que lleguen los equipos para disputar un juego denominado clásico?

Los clásicos se tienen que jugar de esa manera, más que todo con coraje, con mucha concentración. Sabemos que FAS está para grandes cosas y para ganar un partido de ese nivel. La idea de nosotros es terminar en lo más alto de las posiciones . Se tiene la ventaja deportiva antes de llegar a una final. Pienso que hemos venido haciendo bien las cosas. Tenemos que cerrar este torneo de la mejor manera.

FAS ha buscado la constancia en el rendimiento en este torneo. ¿Cree que se va a lograr en definitiva?

Pienso que sí. El equipo se ha reforzado bien. Tenemos un buen camerino, muy sano. Todos queremos el bien para el equipo. Este torneo ha sido diferente por eso y al final del día la idea de todos nosotros es ser protagonistas. Queremos estar este 20 de mayo en una final, para levantar un título más.

¿Ganar a Alianza generó alguna motivación en el grupo?

Yo pienso que nosotros habíamos quedado dolidos del juego anterior, por muchas circunstancias que pasaron en el primer partido contra Alianza. Siento que nosotros, de alguna manera, teníamos que desquitarnos esa. Para nosotros fue un buen gane. Son tres puntos que nos sriven para seguir escalando en la tabla. Nos da confianza para saber que podemos estar en la final del 20 de mayo. Tenemos lo de nosotros. Tenemos para ser protagonistas. Le demsotramos al fútbol de El Salvador que podemos estar para grandes cosas.

¿Llegar a la titularidad en un equipo como FAS no es fácil. Cuánto le ha costado a usted?

Yo pienso que hay jugadores muy importantes. La competición entre nosotros es muy sana. me costó, en un principio, adaptarme a las circunstancias de nuestro fútbol. Hasta el Mágico me dijo que la gente dice que nuestro fútbol es de bajo nivel. Es complicado adaptarse. Me costó un poco y siento que me hace falta adaptarme mucho más, pero bueno estoy contento por los minutos que he tenido.

¿En qué parte le pudo haber costado más la adaptación?

Primeramente se me hizo difícil adaptarme a las canchas. Por otras cosas, siento que acá es un fútbol diferente. Siento que me costó adaptarme al ritmo de juego de acá. Todas esas cosas las he ido aprendiendo, conociendo las canchas. Me he adaptado a nuestra cancha. Eso un factor a tomar en cuenta.

¿Y los viajes continuos de San Salvador a Santa Ana y viceversa?

Eso para mí es normal. En Estados Unidos, las distancias son muy largas. Entonces, eso no me ha afectado en ningún sentido. Al final del día estoy acostumbrado a eso. En ese sentido me siento tranquilo.

¿Usted pidió vivir en la capital o el club lo decidió así?

Por motivos personales se hizo así. Nada que ver con los futbolístico.

¿Es verdad que hubo en algún momento asperezas que limar con el timonel de FAS, Christian Álvarez?

En ningún momento las hubo. La relación con el profesor es buena.