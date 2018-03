Efraín Burgos, DT del Dragón: “Había jugadores con indisciplina”

El Dragón lleva dos juegos bajo la dirección tecnica de Efraín Burgos, luego de la salida del timonel colombiano Henry Vanegas, y de su mano sigue invicto, sin conocer la derrota.

Fue a Santa Ana para el cierre de la primerea vuelta y le robó un punto al FAS. Luego, el sábado, por la fecha 13, sacó otro punto al Santa Tecla (2-2) para salir del último lugar.

Pero Burgos acepta que sanear al equipo no ha sido fácil. Contó que a su llegada al plantel encontró mucha indisciplina, y aunque no dio detalles ni casos concretos, sí dijo que trabajó fuerte para cambiar esa dinámica.

¿Cómo se siente ya después de dos partidos con el Dragón?

Contento por la manera en que el grupo me ha recibido. Los muchachos están trabajando incondicionalmente. Están contentos con mi llegada. Eso es bien importante por la química que hemos podido hacer con los jugadores. Están trabajando bien, con intensidad. En términos generales estoy contento porque tengo un buen grupo, que trabaja y luchador. Si seguimos en esa ruta podemos alcanzar el objetivo que es clasificar entre los ocho.

¿Es cierto que había problemas de disciplina en el plantel? Eran grandes?

Sí, eran problemas grandes de disciplina. No tenían un horario exacto de prácticas. Había faltas a las prácticas. Hubo indisciplinas fuera de la cancha, la vida nocturna. Pero todas esas cosas se han arreglado. Además, la junta directiva se ha acercado. Ha cancelado montos. No hay mayores deudas. Todas esas cuestiones se han ido arreglando, se han ido ordenando. Por ahí viene la mejora del grupo.

¿Había casos en particular en jugadores?

No tengo el dato de nombres de jugadores. Se me dio el diagnóstico de que había jugadores a los que les gustaba la vida nocturna, que no estaban haciendo bien las cosas. El problema lo arreglé en general, porque no tengo nombres. Era un problema en general.

Tuvo solo dos semanas para arreglar la casa en Dragón...

Todos esos problemas había que arregarlos. Tenemos un plan de trabajo establecido con el cuerpo técnico. No hay dónde perderse. No hay para poner excusas. Hemos ordenado bastante sobre lo que encontramos. Vamos por ese camino, también atendiendo algunos detalles que hay por mejorar.

¿Lo táctico no le costó?

Como no. Esa es la parte que más cuesta. Es la parte más difícil. El sábado me fui contento por el resultado (2-2 ante Tecla). Tuvimos buena posesión de la pelota. Hubo momentos en los que ejecutamos 17 pases. Pero aún en el chip anterior está el pelotazo. Hay que arreglar eso, pero vamos bien encaminados.

¿Qué opina de jugar ante Alianza este miércoles en el Mágico González y no en Chapeltique ni en San Miguel, como estaba previsto?

Esto pasa por una decisión de dirigencia que ha sido avalada por mí, porque hay que tener un equilibrio. En San Miguel ni en Chapeltique se puede jugar de noche, porque no se tiene luz eléctrica. Entonces la entrada sería paupérrima y quizá no nos alcanzaría para pagar ni el árbitro. Vamos a tratar de sacar ventaja de la cancha. Tendríamos más ventaja nosotros en este caso, ya que Alianza juega en el Cuscatlán. Podemos sacar un buen resultado este miércoles.

¿A qué aspira Dragón en lo que falta del Apertura 2017?

Mi objetivo claro es clasificar entre los ocho a cuartos de final. Logrando eso obtendremos una buen cantidad de puntos para ya no estar en una zona de peligro en el torneo Clausura. Queremos reestructurar el equipo para el Clausura, para ser protagonistas. La segunda vuelta me va a dar tiempo de hacer un mejor diagnóstico.