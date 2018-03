Efraín Burgos: “Castillo ve de menos a El Salvador”

El entrenador del UES, Efraín "Chirolón" Burgos Burgos, dio con más calma su versión de la discusión que tuvo el sábado con el técnico del Sonsonate, Agustín Castillo, en el estadio Ana Mercedes Campos.

Burgos dijo que el problema se suscitó debido a que el pasillo rumbo a los camerinos es estrecho y el mismo para ambos equipos. Además, denunció que Castillo soltó declaraciones denigrantes hacia el fútbol salvadoreño.

"Tendría que estar loco para salir enojado si gané. Lamentablemente el pasillo para llegar a los camerinos es el mismo; este señor estaba molesto porque la UES ganó, insultó al equipo y a los jugadores diciendo que éramos un equipo de

garrotes, yo le contesté que si era así porqué no nos habían ganado. Se puso a decir los mismos argumentos que le dijo a Omar Sevilla, a Roberto Gamarra, tratando de ver de menos el trabajo que hacemos", declaró

Burgos dijo que Castillo fue más lejos y que incluso llamó "mediocres" a los futbolistas salvadoreños.

"Lo que más me molestó fue que dijo que los salvadoreños somos mediocres, alardeó diciendo que él había ganado títulos, me preguntó que donde yo había jugado, con altanería me dijo que él había jugado en la selección de Perú, no en mierdas como ustedes. Un jugador suyo lo agarró, yo ya estaba subiendo las gradas, él fue el que estaba de ofensivo", explicó "Chirolón".

Burgos negó que fuera él quien buscó el encontronazo con Castillo, ya que ni se dio cuenta cuando el peruano ya estaba a la par suya.



"Si vamos a la grabación del partido pueden ver que yo no salí del área técnica, dos veces me paré del banquillo. Cuando metimos el gol, yo celebré con mi barra, pero en ningún momento fue con él. El problema es con él, este señor pierde y todos tienen la culpa, si no son los árbitros es el calendario, o el juego fuerte del rival. Cuando uno pierde debe tragar veneno, morderse los dientes, no sé cual es la coronita que este señor tiene", declaró Burgos.