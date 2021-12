Edwin, Vladimir e Iker, listos para vivir su primera final

Edwin Flamenco de 37 años tuvo que sacrificarse por el equipo. Tuvo turno de noche en su trabajo y no pegó el ojo para salir a tiempo, pasar por su hijo, Vladimir Flamenco de 14 años y su amigo Iker Urrutia de 17 años, e irse para el estadio a conseguir las entradas para la final del Apertura 2021 entre Alianza y Platense. Fueron los primeros en tomar asiento en el sector de Sol General.

De los tres aficionados al Alianza sólo Edwin ha tenido la oportunidad de vivir una final de la primera división. Hoy vio la oportunidad perfecta para llevar a su hijo y pasar juntos este momento especial.

"No he dormido para estar aquí. Salí de turno de trabajo y de un solo me fui a verlos a ellos. Es segunda vez que vengo, pero traigo a mi hijo que es la primera vez que viene", dijo Edwin.

Por su parte, Vladimir Flamenco no esconde su emoción. Asegura que siempre soñó con este momento y quiere coronar el momento saltando de alegría por ver a su equipo campeón.

"Estoy emocionado por vivir mi primera final y feliz porque estoy seguro que va ganar Alianza", aseguró.

"Siempre la final es el partido más importante que todos y estoy bastante emocionado porque es la primera vez que vivo algo así. No es lo mismo verlo en la casa que verlo aquí", agregó.

Edwin y Vladimir son de San Salvador. En el caso de Iker viene de Quezaltepeque para apoyar a su equipo mimado.

"Me siento emocionado porque es primera vez que vengo a una final. Solo había venido a semifinales, pero no es lo mismo. Platense le puede dar pelea, pero no será suficiente, estamos listos para celebrar la número 16", dijo Urrutia.

Pese a tener planeado ir a la gran final fue hasta hoy que los aliancistas consiguieron sus entradas.

"Las conseguimos en la mañana, las conseguimos a un precio bastante cómodo", aseguró.