Edwin Sánchez será opción con Águila ante Sonsonate

El Águila deberá realizar una modificación en la zona creativa de su mediocampo ante Sonsonate, debido a que Josué Odir "el Chino" Flores pagará un juego de suspensión por la expulsión sufrida ante Alianza.

Osvaldo Escudero, técnico negronaranja, mencionó que el principal candidato para suplir el hueco es Edwin "el Inter" Sánchez, quien se ha consolidado como uno de los cambios habituales de los migueleños.

"Sánchez podría ser opción. Cada vez que entra nos da mucho aire y mucho fútbol, así que él puede ser el candidato que vamos a utilizar para suplir al 'Chino'. Esperamos hacer un buen partido ante Sonsonate", manifestó el argentino.

Sánchez llegó este campeonato al nido, procedente del UES. Luego de disputarse la primera vuelta, el "10" ha jugado siete encuentros y ha sumado 237 minutos, con la misión de aportar su fútbol fino en San Miguel.

"Ojalá pueda tener minutos. Hay compañeros que ahora pueden tener la oportunidad de poder jugar. Me he sentido tranquilo. Siento que los minutos que he tenido los he jugado de buena manera", sostuvo el volante nacional.

Sánchez reconoció que la baja del "Chino" es sensible, pero remarcó que el cuadro emplumado tiene la obligación de sacar la victoria en el Ana Mercedes Campos.

"Sabemos que lo que significa el 'Chino' para el equipo. Es una pieza importante y es una baja bastante fuerte. Aún así ojalá las cosas nos salgan bien el sábado", apuntó Sánchez.