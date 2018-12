Edwin Sánchez se despidió del Águila

Edwin Sánchez fue uno de los nueve jugadores que no jugarán con el Águila el Clausura 2019 y el mediocampista salvadoreño reaccionó luego de conocer que el cuadro emplumado.

"El Inter” Sánchez aparece entre los tres futbolistas con terminación anticipada de contrato junto a David Díaz y al colombiano Jimmy Valoyes.

En su mensaje de despedida, Edwin Sánchez además de dar las gracias a directivos y compañeros expresa que el toma la decisión de ir por nuevos retos.

Dejar el nido golpea un poco el ánimo de Edwin Sánchez en su publicación en redes sociales hizo una cierta aclaración.

“Me voy con mucha tristeza de no haber alcanzado el objetivo que siempre tuvimos pero me queda la satisfacción, la tranquilidad que siempre que me puse esa camiseta, cada entrenamiento, cada partido, di lo mejor de mí como en cada lugar que estuve”. recalcó el jugador.



Este fue el mensaje de Edwin Sánchez



Edwin llegó a las filas del Águila para el Apertura 2017 luego del trago amargo del descenso que vivió con el Universidad de El Salvador.

Antes de jugar en Águila, Sánchez jugó para Santa Tecla, FAS, Metapán, Atlético Marte y UES.