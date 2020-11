Edwin Sánchez: "Recuperé la confianza perdida"

Municipal Limeño derrotó 4-0 en casa a sus vecinos del Jocoro FC para cerrar una primera fase del Apertura 2020 de gran manera y llegar motivado a la fase hexagonal del torneo donde deberá medir fuerzas ante Firpo, Chalatenango, Santa Tecla, FAS y al Once Deportivo a fin de buscar su clasificación a cuartos de final.

Sin discusión, la figura de ese juego fue el tecleño Edwin "Inter" Sánchez, protagonista en el 1-0 al fabricar un golazo tras una pared con el paraguayo Hugo Oviedo y posteriormente asistir al colombiano Arnulfo Beitar en el momentáneo 3-0 justo comenzando el segundo tiempo, acciones que para el propio mediocampista de 30 años le han servido para sacudirse un bajón futbolístico que lo aquejaba por lesiones.

"El primer gol le puse mi sello, ya tenía la portería en mente, me dieron el espacio, Oviedo me asistió de cabeza y no dudé en pegarle fuerte a portería, me salió un bonito gol", comentó Sánchez al recordar la jugada de su gol.

"Tenemos una delantera excelente, (Hugo) Oviedo respondió, es importante para nosotros, esperamos que pronto Jeison (Quiñónez) termine de recuperarse en esta semana y pueda entrenar con normalidad, Harold (Alas) igual ha aportado con sus goles, eso brinda confianza que el plantel perdió", aseveró.

Sobre su asistencia al defensor colombiano en un tiro libre al 47', Sánchez manifestó que ya era una jugada preparada.

"En el gol de Beitar la habíamos practicado ese toque corto en la semana de entreno para que él rematara y gracias a Dios el gol salió para la tranquilidad del partido, ya con un 3-0 manejamos bien el juego".

El Inter reconoce que el triunfo llevó tranquilidad a la interna santarroseña tras la derrota por la mínima ante Firpo en Usulután una fecha antes, lo que valoró esos tres puntos que lograron.

"Nosotros siempre teníamos en mente que necesitábamos un partido así para retomar la confianza que se perdió, nosotros desde el inicio del torneo intentamos hacer las cosas bien, algunas veces no salen las cosas, así fue ante Águila, lo mismo ante Firpo y gracias a Dios se dio ese partido donde nos salió todo bien, importante el juego por la confianza que tomamos para dar tranquilidad en la interna, la confianza de iniciar la siguiente fase ya que se comenzará a obtener los puntos que se acumularán para clasificarse", subrayó.

#MunicipalLimeño | Nos estamos preparando de la mejor manera para comenzar la 2da fase el torneo. #MasLimeñosQueNunca ���� pic.twitter.com/h2nxaPeRuN — Club Deportivo Municipal Limeño (@limeno_oficial) November 18, 2020

COMPROMISO

Más allá del triunfo contundente ante los fogoneros, Sánchez recordó también que ese triunfo abultado ante sus vecinos fue como una "vendetta" al 5-1 recibido ante los fogoneros en la primera vuelta de la fase anterior.

"La derrota en Jocoro fue un accidente, nos sacamos esa espinita, hubo muchas cosas que generaron en esa derrota abultada, el domingo nos quitamos esa deuda que nos dolió a todos bastante", sentenció.

Edwin Sánchez reconoció que la salida abrupta del técnico Misael Alfaro tras la debacle en Jocoro puso a pensar al plantel en sí sobre el camino que debían seguir a fin de terminar bien la primera etapa del torneo.

"El plantel habla de competitividad, Limeño en los últimos torneos ha buscado ser protagonista, tenemos eso en mente y queríamos terminar de líderes del grupo", aseguró el jugador.

"Los jugadores estamos unidos, comprometidos con el proyecto, lástima que en un inicio no fue así, no salieron bien las cosas, son cosas del fútbol, el domingo ganamos de una manera convincente, son situaciones que se dan en el fútbol, son de las cosas que nos pasó en la primera vuelta y esta semana debemos trabajar con tranquilidad."

Acerca de la llegada del profesor Nelson Ancheta al equipo unionense, Sánchez admitió que pese a ser la primera vez que trabaja con el estratega chalchuapaneco se siente cómodo con su idea táctica.

"Nunca había tenido la oportunidad de trabajar con el profesor Ancheta, él ha intentado continuar el proceso que inició el profesor Alfaro, el grupo lo ha tomado a bien, la confianza que nos ha transmitido ha sido importante, la semana de la tormenta nos dificultó entrenar de forma normal pero él tomó la iniciativa en trabajar en espacio reducido y eso ha sido bueno para el grupo, ha llegado a sumar y tenemos que aprovechar eso", reconoció.

Finalmente, Sánchez confiesa que para la etapa de las hexagonales buscará repetir la fórmula que utilizaron ante Jocoro para iniciar bien la siguiente fase ya que las lesiones y factores externos afectaron su rendimiento en la cancha.

"Fue un partido redondo en lo personal, un gol y una asistencia me ha alegrado ya que he tenido unas semanas terribles, con problemas en una de mis rodillas, con otras lesiones que me han afectado, en dos semanas no jugué mucho, gracias a Dios comencé de nuevo de titular, me sentí bien, anotar me brinda de nuevo la confianza, el triunfo también, tengo un grupo que me apoya dentro de la cancha y esperamos alargar esta nueva racha para la nueva fase", destacó.

"Las lesiones son cosa del pasado, debo fortalecer más los músculos, hay otros compañeros que también han superado sus problemas físicos y musculares para iniciar bien todos la hexagonal", reflexionó el volante nacional quien confesó además que su mirada sigue fija en retornar a la selección nacional.

"Volver a la selección es un sueño pendiente de cumplir, debo esforzarme en mi equipo para poder representar la camiseta más linda del mundo, vamos a seguir trabajando con el equipo y si tengo de nuevo la oportunidad de un nuevo llamado a la selección ya que desde Honduras justo en el primer juego en el retorno del profesor De los Cobos fue mi última convocatoria", recordó.