Edwin Portillo revela las claves del Isidro Metapán

El Isidro Metapán superó sus propias expectativas al final de la primera vuelta del torneo Apertura 2017. Si bien los jaguares apuntaban a quedar en el top ocho, en puestos de cuartos de final, no esperaban ser segundos.De acuerdo al técnico del equipo, Edwin Portillo, el cambio de mentalidad de sus pupilos fue fundamental para lograr el acometido, también la fortaleza que han mostrado en todas sus líneas. Pero para el "Bochinche", la tarea no está cumplida.Sabíamos que teníamos un equipo que no generaba muchas expectativas y estamos en el segundo puesto, pero con esto no queremos decir que ya logramos el objetivo, falta una vuelta completa y lo que vamos a tratar es de seguir ahí y estar entre los primeros y ese será el objetivo.Ha habido un cambio de actitud en los jugadores y eso ha sido una de las claves, el compromiso adquirido de sacar puntos fuera de casa y eso se ha logrado. Se hicieron compromisos en el camerino y se ha hecho hincapié en eso.Ese ha sido el éxito, pero uno no debe estar conforme, debe exigir más y debemos ser más propositivos y enfocarnos en lo que queremos al final del torneo.No benefició porque nos cortó el ritmo. El día que íbamos a Pasaquina ya estábamos por Comalapa y nos regresamos. El parón quizá benefició para que se arreglaran las diferencias de los equipos con la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol) pero a nosotros nos cortó un poco el ritmo y ahora las tormentas y el clima no es bueno para los entrenos, por la lluvia, y no es fácil continuar el trabajo.Alcanzamos a FAS y lo dejamos en la tabla. Fue uno de los equipos que manejó la segunda plaza, no es un rival fácil, caímos por 2-0 en el Quiteño pero no debemos buscar la revancha sino sacar los tres puntos como locales, independientemente del rival que tengamos en frente, sea FAS o quien sea, debemos salir victoriosos en el 'Calero'.Es un equilibrio que nos costó alcanzar, era una de las claves que yo manejaba: mantener el cero atrás para sacar los puntos, y esa mentalidad también se creó en los jugadores. Y a los delanteros, que marcaran y que si metían uno que mantuviéramos la defensa sin encajar y esa es otra clave.Se ha mejorado en el ataque, estamos trabajando en la definición, aunque igual se han fallado goles en partidos pasados, pero hemos trabajado en mejorar esa situación.