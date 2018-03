Edwin Portillo: “Se pone cuesta arriba la serie”

SAN SALVADOR. El empate (0-0) entre el Isidro Metapán y el Alianza esta noche despertó la preocupación del entrenador calero Edwin Portillo ya que “se pone cuesta arriba la serie en los números”. “Hay que ser realistas”, sostuvo.“El Bochinche“, que estuvo desde las gradas dirigiendo al equipo, observó que el Alianza llegó a “retroceder en la cancha y a buscar el resultado que consiguió”.Pero no todo es malo, de acuerdo al entrenador ya que tampoco el cero es “malo”, pues contra un equipo como el de los elefantes, “no podemos destaparnos”.El Metapán cerrará la serie en el Cuscatlán el domingo. En dicho campo, Portillo no sólo ha vencido al Alianza; sino a otros equipos y ha levantado múltiples coronas en la primera división. Esto calma la ansiedad del mister.“Sabemos que en el Cuscatlán hacemos buenos partidos y tenemos la confianza y la seguridad que podemos sacar el resultado. Sabemos que podemos hacer daño en el Cuscatlán”, añadió.Portillo espera que para el domingo, Paolo Suárez (lesionado) pueda estar disponible y no sumar otras bajas en estos días para llegar con un mejor perfil para lograr el boleto a la final.