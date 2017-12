Edwin Portillo: “Los árbitros me tratan como un delincuente”

De la fuga de jugadores, de la llegada de refuerzos y de la sanción de cuatro partidos que le impuso la comisión disciplinaria por la expulsión sufrida ante el Santa Tecla, en el juego de vuelta de la semifinal del Apertura 2017, habló largo y tendido Edwin Portillo, técnico del Isidro Metapán.

Fue corto el descanso, el equipo ya trabaja para el Clausura 2018. ¿Cómo va la preparación?

Muy bien. Agradecido con la afición por el apoyo, pero ya debemos olvidar lo que pasó, comenzar de nuevo con una nueva junta directiva que está entusiasmada, y nosotros asumimos el compromiso para sacar al equipo adelante y mejorar lo que se hizo el torneo pasado.

También hay nuevos elementos, luego de que salieron algunos jugadores importantes...

Sabemos que siempre en el Isidro Metapán ha existido ese problema. Cuando el equipo hace una campaña buena o regular, siempre algunos jugadores, por cuestiones económicas, se marchan del club o los demás los pretenden, ahora toca nuevamente armar al equipo.

¿Eso molesta o llena de orgullo? Porque se fijan en jugadores que rindieron y a los que usted les dio la confianza...

Uno lo que trata de hacer es una campaña exitosa, está en el jugador si pone de su parte para hacer las cosas de la mejor manera. Al que trabaja Dios lo bendice y los premios vienen, no soy egoísta. La carrera del jugador es corta y si vienen ofertas que ayudan en su situación económica, no me siento mal porque tienen que mejorar su aspecto familiar.

Pero no son jugadores cualquiera, hablamos de Marvin Monterroza, Narciso Orellana, Rudy Clavel, que en el pasado se fueron al Alianza, jugadores formados en casa. Y para este nuevo torneo se fue Mackauly Tulloch, Christian Sánchez y José Angel Peña...

Hay que hablar de Peña porque es un jugador que venía pidiendo minutos, no lo tomaban en cuenta. Conmigo fue el que más minutos tuvo, sobresalió, es un muchacho aplicado que trabajaba bien, ahí está el premio. Con los otros entrenadores no la tuvo, ahora tiene su recompensa. No tenía contrato, había opción de irse y creo que por la situación económica es que se marchó, le deseo lo mejor.

Inicia un nuevo torneo y usted deberá pagar sanción de cuatro juegos por expulsión en el último juego del pasado Apertura 2017. ¿Molesta esa sanción?

También incomoda porque he sido respetuoso del trabajo de los árbitros, todos han visto mi cambio. Es injusta la expulsión en Usulután (fase regular), me impusieron tres partidos, ahora todos vieron en Santa Tecla que a los 20 minutos no podía perder la cabeza cuando el resultado nos favorecía.

Estábamos 0-0 (clasificaban), me expulsaron sin decirle nada, sin decir al menos una palabra soez. Me tratan como a un delincuente, no sé si la palabra (frase) es clave donde dice que “crea fama y échate a dormir”, me están tratando como fui anteriormente. No lo voy a justificar, quizá en el principio de mi carrera como entrenador fui violento con los árbitros, tal vez expresaba palabras que no eran convenientes hacia ellos, pero ahora que he tenido un cambio me siento maltratado de parte de ellos y la comisión.

Realmente no me siento culpable de haber dicho palabras que lo ofendan, ustedes ven las repeticiones en televisión, me salgo del partido sin decirle nada ni levantarle la mano a ninguno de los dos (Joel Aguilar Chicas, árbitro principal, y Jaime Carpio, cuarto árbitro), siento como que hay una persecución hacia mí en ese sentido.

¿Le extraña el caso? porque asegura que incluso el árbitro Joel Aguilar Chicas ya lo había felicitado por su cambio en la forma de dirigir en los partidos.

Sí. Con el profe Joel y su tripleta creo que teníamos una buena relación de amigos. Como salvadoreño siempre les he deseado éxitos en los partidos internacionales porque al ver un representante, especialmente en el arbitraje, se siente orgulloso. Realmente he tenido buena relación, me han dado la mano, me han felicitado por el cambio.

No entiendo esta situación, me parece injusta de parte de la comisión, me han impuesto cuatro juegos de suspensión cuando se ve que no hice méritos negativos para esta sanción.