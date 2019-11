Edwin Portillo: "Hemos sido irregulares pero seguimos en la pelea"

Con el cambio de formato en la Primera División, ser séptimo y octavo no alcanza. Los dos mejores aseguran boleto a semifinales, del tercero al sexto jugarán liguilla. Bajo esa premisa, Isidro Metapán está descolgado de puestos de clasificación, a falta de seis jornadas.

El entrenador Edwin Portillo analizó el momento que vive su equipo y dijo este torneo ha sido muy competitivo pero confía que puedan entrar a la fiesta de liguilla.

"Esto ya lo analizábamos y lo hablamos con la junta directiva que sería más difícil con la modificación en las bases de competencia donde solo clasifican seis pero hemos sido irregulares, no hemos sido contundentes", sostuvo el timonel calero.

"Hemos fallado pero estamos en la pelea y dependemos del juego contra AD Chalatenango si queremos aspirar a la clasificación. No es fácil esto porque todos los equipos están altamente competitivos", indicó Portillo.

De acuerdo al timonel jaguar, se han visto perjudicados por el arbitraje. En cuatro partidos han perdido siete puntos que eran seguros pero en los minutos finales y con penales que han sido dudosos, ha afectado.

Al ser consultado si en Metapán han puesto en duda su continuidad, aclaró: "Todavía no se ha platicado de eso con la directiva pero ya he escuchado rumores, nada oficial. A veces las aficiones y directivos se desesperan pero sé que si no hubiésemos perdido siete puntos por errores arbitrales, estaríamos mejor posicionados. Mientras tengamos opciones, seguiré firme en creer que podemos clasificar".