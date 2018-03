Edwin Portillo: “Hay equipo para lograr muchas cosas grandes”

SAN SALVADOR. El técnico Edwin Portillo regresó al Isidro Metapán luego de cuatro años y junto a Misael Alfaro intentará llevar al cuadro calero a otra final.A Portillo no le incomoda para nada que se comente que estará como asistente de Alfaro, aunque en este caso dice que algunas situaciones deportivas serán decisiones concertadas.“El bochinche” es el entrenador más laureado de la primera división salvadoreña y el que más títulos ha ganado con los cementeros (7).Anteriormente estuvo con los jaguares, pero fue separado en marzo de 2013 y explicó que por ahora solo tiene un acuerdo verbal con la directiva.Platicamos ayer al mediodía antes de viajar a Usulután y llegamos a un acuerdo verbal en el que yo voy a estar con Misael, los dos vamos a tomar decisiones conjuntas y tratar de resolver estas situaciones que se den en el equipo. Los criterios los vamos a compartir para sacar las mejores ideas y resolver los problemas que sean.Ahorita solo hemos hablado de esta fase y posteriormente vamos a tener una reunión, no ha habido ninguna plática del otro torneo y ahorita nada más enfocándonos en lo que tenemos para el sábado y derrotar al Firpo aquí de local en Metapán.No he firmado contrato y vamos a ver lo que sucede después de estas fase y que las cosas sigan mejor para poder llegar a un acuerdo en el que nos sentemos para determinar de que se va a dar para la Asociación Deportiva Isidro Metapán.Estamos hablando de que yo siempre voy a respetar las ideas de ellos en estos dos juegos y como él mismo ha manifestado vamos a compartir impresiones especialmente de lo que pasó ayer, vamos a hacer un análisis y creo que él principal va a ser él y no me molesta en ningún momento, creo que él tiene el derecho y el mérito que ha hecho. Nada más voy a estar en estos partidos ayudándole y aportando con las ideas de juego.Esto quizá se deba a la afición, yo no tengo Facebook y no me gusta estar mucho tiempo en la redes sociales, pero mucha gente en Metapán estaba pidiendo mi llegada y creo que la directiva tomó a bien llevarme nuevamente.Yo he platicado con Bertín Peraza, el licenciado Campos y Fredy Vega, gerente del equipo.A priori es pasar a la siguiente fase, yo creo que eso fue la urgencia con la que se platicó para ayudar un poco en esta fase, he tenido bastante experiencia en estas situaciones y la directiva tomó el acuerdo que yo llegará a ayudarles.Ojalá que las cosas se den para beneficio de toda la ciudad de Metapán, el pueblo está con ansias de estar en otra final y poco a poco que las cosas vayan saliendo y hay equipo para lograr muchas cosas grandes.Compartimos ideas con Misael, pero él tomó las decisiones solo me preguntó algunas cosas, las compartimos y al final todavía estamos vivos y tenemos esperanza de lograr el pase a semifinales el sábado aquí en casa.Con el 2-0 uno no deja de ilusionarse que Metapán puede remontar en casa, pero el golazo de Parkes nos meté más en la jugada, respetamos a Firpo y no quería hablar del arbitraje, pero lamentablemente nos amonestó nueve jugadores y nos amarró prácticamente y en el primer tiempo nos amarró a los dos centrales a Milton Molina y a Jonathan y a Firpo solo le amonestó dos jugadores, eso habla del temor con el que tuvimos que jugar para que nadie saliera expulsado.Tuvimos mucha llegada para poder concretar y Firpo aprovechó las que tuvo. Nosotros lo respetamos, pero creo que aquí en Metapán tenemos que ser fuertes y ganar el partido.Nosotros sabemos que Firpo va a venir con un esquema, aunque ellos no lo manifiesten y digan que van a venir a buscar el resultado, eso va a ser mentira porque van a venir a conservar el resultado que hasta el momento les da la clasificación.Voy a platicar con Misael que ahora debemos jugar con dos delanteros, tenemos que arriesgar desde el principio, sabemos que sólo el triunfo nos mete en semifinales.Firpo va a venir un poco conservador y eso nos puede dar cierta ventaja, pero tenemos saberlas tomar. Ellos han venido de menos a más, ha mejorado, ahora está motivado y nosotros tenemos que encargarnos de botar esa motivación el sábado.Nosotros tenemos la ilusión de ganar en el Calero Suárez y estamos conscientes de que sólo un resultado positivo nos clasifica.Siempre las derrotas duelen y molestan, el grupo venía inconforme, ellos sabían que nos mereciamos más, tuvimos para poder concretar en los primeros minutos y tuvimos mejores ocasiones que Firpo.Eso ya es pasado y hay que confiar que podemos remontar el marcador.Eso lo vamos a hablar definitivamente con Misael y con todo el cuerpo técnico, todo eso lo vamos a compartir y hay que buscar la mejor solución que nos dé una opción para poder ganar este juego y podemos arriesgar.Para mi el Metapán es uno de los mejores equipos, tenemos a los dos centrales que han estado en la selección Milton Molina y Jonathan Barrios; una media cancha de lujo con Paolo Suárez, Odir Flores, Marvin Monterrosa y Narciso Orellana y nada más es de ponerse el overol y hablar con los muchachos.Lo que hay que cambiar es la actitud y debe ser el elemento primordial.Eso es el sueño de todos y lo que he tratado de inculcar en el equipo y es la ilusión de un pueblo y la mantenemos.Hay que romper el paradigma de no estar en una final, Metapán ya tiene un año de que no llega a una final y ojalá nosotros rompamos eso.