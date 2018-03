Edwin Portillo: “Así como vamos nos puede alcanzar la lucha por la permanencia”

Para Edwin Portillo, timonel de Metapán, no es garantía el hecho de estar a 14 puntos de Sonsonate, último lugar de la acumulada con 28 puntos. Luego de caer en casa ante Audaz, por 1-2, el técnico habló de sus jugadores de que uno de los riesgos que trae este certamen es el descenso.

Portillo dijo que luego de caer ante los coyotes puso su cargo a disposición de la dirigencia, que por ahora ha dado respaldo al trabajo del entrenador metapaneco. El estratega se pone en primer lugar de la lista de responsables del hecho de que el plantel jaguar sea último en la tabla del Clausura con cinco puntos.

¿Cómo mira esta cuota de respaldo que le ha otorgado la dirigencia metapaneca?

Pienso que en mayor parte soy el responsable de lo que está pasando. Me hago cargo de lo que decida la dirigencia. Nada más agradecer por el respaldo que me están dando. Hay un montón de situaciones que hemos analizado y primero Dios las cosas puedan cambiar. Es primera vez que yo me encuentro en esta situación de estar en último lugar. Hay que enfrentarlo, hay que tener el valor para hacerlo.



¿Se prevén cambios para el juego de este domingo ante FAS por fecha 8 del Clausura?

A veces la gente no se da cuenta de algunas situaciones que están pasando en algunos jugadores y eso ya no está en uno. Uno apela al profesionalismo y a la lealtad de un equipo. Es por eso que va a haber cambios en la alineación, no enormes ni radicales, pero si los habrá.

Eso del profesionalismo que acota tiene que ver con el cuido personal del jugador?

Todos esos llamados se hicieron. Pero más que todo se hizo en la actitud. Se tiene que cambiar la forma de jugar dentro de la cancha. Hablamos de los sistemas, de cómo hemos jugado. Acá en Metapán jugamos con un 3-5-2 y afuera lo hacemos con un 4-4-2. Pero yo les hice ver que si no hay una actitud de cambio dentro del terreno de juego, podemos jugar con cualquier sistema y no vamos a tener los resultados deseados.

Hasta la fecha siete, ¿cómo ve el aporte de los extranjeros?

Siempre lo hemos dicho. hemos ido de frente con ellos. Ellos también se sienten responsables. Ellos han dicho que sienten esa espinita de que pueden dar más. Creo que lo lamentable es que ahora, para este torneo, los extranjeros comenzaron a venir desde el 31 de diciembre y el torneo comenzó el 13 de enero. Esas situaciones nos han afectado. Ha habido factores que se han dado para que el equipo no dé lo que se esperaba. Esto va ser difícil, porque ya descenso. Lo habíamos hablado desde el inicio. Tenemos complicados todos los partidos. Eso nos marca la presión de querer hacer bien las cosas. El jugador juega presionado y , a veces, las cosas no salen. Necesitamos salir de donde estamos.

¿Usted puso su cargo a disposición luego de la derrota ante Audaz por 1-2 por la fecha 7

Sí. Siempre he dicho que voy a acatar lo que diga la directiva. La verdad es que soy responsable de lo que está pasando. Sin embargo, hay situaciones que se han analizado.

Por ahora están a 14 puntos de Sonsonate, último en la acumulada con 28 puntos. ¿Qué tanto les preocupa eso?

No es que estemos distanciados. Así como vamos, nos puede alcanzar el tema por la permanencia. Tenemos ese peligro. No podemos estar allí, peleando en zona de descenso. Eso ya lo hablamos con el grupo.