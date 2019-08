Edwin Portillo: "No sé cómo llevará el árbitro de línea su consciencia"

El juego ante Metapán, que dio el primer triunfo a FAS en el Apertura 2019 tuvo polémica sobre el final. Al timonel de los caleros, Edwin Portillo, lo dejó con mal sabor de boca que se haya anulado un gol al zaguero exfasista Raúl Renderos. A criterio de uno de los árbitros asistentes, Renderos estaba adelantado en el momento en que llega a meter el balón en las redes del arco asociado.

"Me voy satisfecho por el esfuerzo de mis jugadores, pero no con el trabajo arbitral. Me voy con esa espinita. A este linea lo tengo a la par y no levanta la banderola por eso es que celebro el gol, pero luego anula el gol.Este es el mismo linea que nos anula un gol en San Vicente. Todavía le pregunte qué tiene contra nosotros. No sé cómo llevarán ellos su conciencia. Todavía, el central me dice que lo vio como gol, pero que que no puede hacer nada, porque su compañero levanta la banderola", apuntó Portillo.

Luego de eso, Portillo cree que es clave para leer el juego desde lo futbolístico ver dónde Metapán metió a FAS. "Las llegadas de FAS fueron mínimas y quizá aprovechó una. Nosotros pasamos en todo el segundo tiempo en el arco de FAS. Por eso voy contento con el trabajo de los muchachos, porque la aplicación que tuvieron fue fenomenal. Pero por otro lado me voy triste, porque uno de los mejores partidos que hemos hecho nos lo bota el trabajo arbitral. Lamentablemente nos vamos con esta derrota, que creo que no nos la merecíamos", explicó el estratega del equipo calero.