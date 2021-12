Edwin Lazo: "Nos faltó entrar con poco más de hambre al inicio"

Para Edwin Lazo, defensor de los emplumados, el 1-1 en la ida de los cuartos de final ante el Once Deportivo no es ni bueno, ni malo. Deja abierta la eliminatoria y ahora deberán buscar la clasificación en Ahuachapán donde cualquier victoria les vale.

Por ello, el zaguero hizo sus valoraciones sobre lo que les faltó para sacar un mejor rendimiento y ahora hay que tener un buen desempeño para alcanzar la clasificación. El duelo en el estadio Simeón Magaña será complicado, pero no hay nada para nadie.

"El resultado no fue el que esperábamos, de local sabíamos que teníamos que aprovechar, pero la serie está abierta. Tenemos que hacer un juego inteligente a Ahuachapán, a ellos también les va a costar y la única ventaja que tendrán es la localía y somos 11 contra 11", dijo.

"Nos faltó entrar con poco más de hambre al inicio, eso no nos había pasado antes porque habíamos comenzado con otra actitud. El Once se paró bien y manejaron bien sus líneas, nos costó abrir los espacios. El resultado nos ayudó por cómo había sido el partido porque empezamos perdiendo, quizá no aprovechamos el tiempo que estuvimos con un jugador más y tuvimos desconcentraciones en el tramo final del partido", destacó.

Lazo apuntó que la serie sigue abierta y si bien hay cosas por mejorar, todos son conscientes que se debe estar concentrados porque el Once Deportivo es un rival de cuidado. Para los emplumados, cualquier victoria les da la clasificación mientras que un empate en el global los manda a definir el boleto en la tanda de penaltis.

"El empate no es ni malo ni bueno, hay que cerrar la serie en Ahuachapán. El partido de vuelta será abierto porque ellos también tienen que ganar, el resultado que sacaron es bueno para ellos pero no les da la clasificación. Vamos a buscar el resultado para clasificar", expuso.