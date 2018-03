Edwin “Bochinche” Portillo vuelve al Isidro Metapán

Es una realidad el Profesor Edwin Portillo se suma a nuestro equipo. pic.twitter.com/1lbqNTkS3M — I.Metapan (@ADI_Metapan) 2 de mayo de 2017

El actual entrenador del Isidro Metapán, Álvaro Misael Alfaro, aseguró que desde mañana comenzará a trabajar junto a su colega Edwin "Bochinche" Portillo en la conducción del equipo calero.Portillo es el entrenador más laureado de la primera división salvadoreña y el que más títulos ha ganado con los cementeros (7).Alfaro fue claro en afirmar que los dos trabajarán como entrenadores principales del plantel metapaneco y que Portillo no llega en calidad de asistente."Llegará como técnico. Acá yo no soy el técnico principal, ni él. Todos vamos a sumar. Esto es de criterios. Creerse dueños de la razón es mu difícil. Me gusta tener cuerpos técnicos que sean abiertos de mente, que tengan la oportunidad de pensar pronto. A veces uno está muy ofuscado y ellos te dan una mano. Muchas veces eso te puede salvar el trabajo. Portillo fuye mi entrenador. Junto a él ganamos tres títulos en Metapán", apuntó Alfaro, en plática con EL GRÁFICO.El Metapán arranca este miércoles la serie de cuartos de final ante el Firpo, en Usulután.Portillo aseguró que solo se le había hecho un ofrecimiento de trabajo de parte del dirigente Bertín Peraza, pero dijo que iba a esperar para confirmarlo."No es por jactarme, pero la gente en Metapán está pidiendo que llegue al equipo, pero no puedo llegar así nomás, de metido", apuntó.Por su parte, Peraza dijo que no iba a ahondar en cuanto a la posible llegada de Portillo, pero no la negó.La cuenta en Twitter del Isidro Metapán ya confirmó la noticia: