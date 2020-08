Edwin Benítez, especialista en la venta de "sopa de patas" 

El futbolista Edwin Benítez emprendió desde hace un mes con la venta de sopa los días domingos al mediodía y próximamente tendrá a la venta panes con pollo los días sábados por la tarde.

La especialidad es la venta de sopa de patas, pero también ofrecen sopa de gallina, de tortilla y mariscada. Se anuncian desde el sábado en las redes sociales y por la calidad y buen sazón de sus sopas, se agotan rápidamente.

Benítez sostuvo que esta venta de sopas se convirtió en un ingreso económico alterno tras la larga pausa en el fútbol. Más de cuatro meses sin trabajar en el fútbol “tenemos un mes de vender sopas, es servicio a domicilio en San Salvador, la colonia donde vivimos es grande y mis amigos me ayudan (divulgación) para atender en otras zonas”, sostuvo.

Explicó que el servicio es “los domingos, pero pronto, los días sábados comenzaremos a vender panes con pollo, y se mantiene los domingos las sopas. Tenemos variedad de sopas, hacemos de pata, de gallina, de orilla, mariscada”.

Este emprendimiento se volvió una fuente de ingresos económicos mientras vuelve el fútbol “nos sirve para estar tranquilitos, esperando que llegue a la normalidad, que pase la pandemia, es un sostén para mientras. Es importante el apoyo familiar, soy el encargado de repartir las sopas”, expuso.

La demanda de sopas es alta “anunciamos un día antes y ese mismo día, ya tarde y noche, la gente nos escribe para hacer sus pedidos y cuando hacemos sopas los domingos, se termina rápido. Mucha gente que no hace sus pedidos, se queda sin sopa. La idea es mantener este negocio y expandirnos”, aseguró.

PLANES

Edwin Benítez terminó contrato con el Independiente tras el Clausura 2020 y está en negociaciones para incorporarse a un equipo de la liga mayor, para el Apertura 2020.

Dijo que “he hablado con un entrenador, me ha dicho que me llevará (a un equipo), toca esperar, Dios quiera que esto pase pronto, pero, cada día está más complicado el tema de la pandemia”.

Pero sabe que pone en riesgo su salud y la de su familia, no se quiere contagiar de covid19 y valora poner pausa en el fútbol “no me quiero arriesgar y arriesgar a mi familia porque si me voy lejos y ni Dios quiera me voy a contagiar, no me gustaría venir a casa y contagiarlos. Analizo si sigo jugando o dejo el fútbol. Depende de las ofertas, soy agente libre y analizo las ofertas, Dios quiera lleguemos a un acuerdo, todo depende de cómo sigan las cosas”.