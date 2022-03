Eduardo Vigil y Enrico Dueñas, novedades de El Salvador ante México

El seleccionador de El Salvador, Hugo Pérez, convocó en las últimas horas al mediocampista ofensivo del Vitesse holandés, Enrico Dueñas Hernández, así como al zaguero central de Luis Ángel Firpo, Eduardo Vigil para formar parte de la delegación de la selección mayor que viajará este martes por la mañana hacia la Ciudad de México para afrontar el próximo 30 de este mes el último partido de la octagonal final de la CONCACAF ante el anfitrión México a celebrarse este miércoles en el estadio Azteca a partir de las 7:05 de la noche.

Dueñas no pudo estar presente en los compromisos ante Jamaica y Costa Rica debido a que dio positivo a COVID-19, previo a realizar su viaje de Países Bajos a El Salvador en esta ventana FIFA de marzo y según declaraciones del médico de la selección nacional, Heriberto Guerrero, “Enrico ha llegado en perfectas condiciones, no ha mostrado secuela alguna de la enfermedad porque no las tuvo ya que se mostró asintomático”, destacó.

Mientras que el migueleño Vigil atendió hoy el llamado del técnico Pérez para incorporarse al plantel azul y blanco luego de la lesión que sufriera el domingo anterior el central Roberto Carlos Domínguez en su pierna derecha cuando apenas habían transcurrido nueve minutos de juego.

Domínguez se realizó esta tarde una resonancia magnética para determinar la gravedad de su lesión y se sabrá al final de la tarde las consecuencias de su dolencia muscular.

“Por el momento estamos a la espera de los resultados de la resonancia y conocer en realidad la magnitud de su lesión para iniciar su tratamiento”, explicó Guerrero quien además confirmó que al grupo se le realizaron esta mañana las pruebas PCR previo al viaje mañana hacia México.

El plantel realizó trabajos de gimnasio esta mañana en el complejo de la FESFUT y gran parte de los jugadores viajaron esta tarde hacia la playa esta como parte de su integración y buscar una distracción antes del juego eliminatorio ante los mexicanos; el resto de jugadores se quedaron en la Villa Selecta, sede de la selección nacional.

La selección nacional partirá este martes temprano por la mañana hacia el Aeropuerto Internacional a fin de tomar el vuelo que los trasladará a las 10 am hacia la Ciudad de México.