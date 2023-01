Eduardo Vigil sobre el retraso del torneo: "En nuestro fútbol todo es impredecible"

Eduardo Vigil es uno de los referentes del Firpo y reconoce la exigencia que tiene el plantel de cara al Clausura 2023. Torneo el cual se postergó una semana y el mismo defensor calificó al fútbol salvadoreño como "impredecible".

"Nos tomó por sorpresa, nosotros ya nos estamos preparando para comenzar el 21. En nuestro fútbol todo es impredecible vamos a seguir en la pretemporada preparándonos de la mejor manera, no tiene un margen más y podemos seguir una preparando", comentó Vigil.

Sobre dicha preparación, Eduardo dijo que se están poniendo a tono de cara al certamen que está complicado por la situación que viven por el descenso.

"La verdad que nos estamos preparando de la mejor manera para hacer un torneo muy bonito y difícil por la zona que nos encontramos, pero estamos trabajando durante la pretemporada qué es la base de todo el campeonato para hacer las cosas bien", acotó.

Pensar en el campeonato va después para el cuadro usuluteco que buscará salir de la zona de descenso antes que pensar en levantar el título.

"Lo primero es tratar de salir de la zona incómoda en la que nos encontramos y hemos hablado que queremos salir de eso lo más pronto posible y queremos hacer un torneo mejor que el anterior. Trataremos de seguir y de asimilar todo para hacer un buen torneo e ir sumando la mayoría de puntos posibles y por qué no estar arriba peleando lugares", mencionó.

Sobre los problemas que vivió el torneo pasado, Vigil dijo que esta temporada están haciendo las cosas diferentes y que eso es bueno para el plantel.

"El torneo pasado fue algo muy insípido todo por los problemas que se vivieron en el fútbol salvadoreño. Ahora ellos están respondiendo muy bien y a veces lo que decimos de qué es lo que empieza bien muchas veces termina bien y ahora nos toca hacer el trabajo dentro del terreno de juego", mencionó.

SELECCIÓN

Vigil sigue con la ilusión de ser llamado por el profesor Hugo Pérez para la selección nacional. El defensor comenta que lleva meses sin hablar con él pero que tiene que hacer un buen trabajo en Firpo para pensar en el combinado nacional.

"No, no he hablado con el profe, pero todo jugador que está en liga tiene el sueño de siempre estar ahí en la selección. Primero acá (Firpo) para que después en un futuro si quieren ellos poder ser tomar en cuenta y sino seguir trabajando", concluyó.