Eduardo Vigil dio negativo y podrá estar con selección

Eduardo Vigil, defensa central de Firpo y la selección nacional dio negativo a la prueba de Covid-19 que se le realizó en la FESFUT y por el momento permanece aislado esperando retomar los entrenos bajo la dirección de Hugo Pérez.

El elemento nacional aclaró que cuando llegó a la concentración con selección, por temas de sospecha el personal de la Federación decidió hacerle nuevas pruebas mientras permanecía aislado.

“Yo di negativo a la prueba desde que llegué pero por sospechas me aislaron y decidieron hacerme más pruebas. Me hicieron la prueba de antígeno la cual di negativo la última que me hicieron fue la PCR para tener mayor certeza y sólo estamos esperando ese resultado”, comentó el jugador de la selección.

El zaguero pampero hizo énfasis que no tiene ningún problema físico y no se encuentra con ningún síntoma y que está en perfectas condiciones para trabajar con la azul.

“Yo me siento bien, no tengo ningún problema y solo estoy esperando que llegue ese resultado para sumarme a los trabajos del equipo”, explicó Vigil.