Eduardo Rodríguez, fichaje de Santa Tecla: "Estoy listo para defender estos colores"

El colombiano Eduardo Rodríguez cambió de aires y tras transpirar la camiseta azul de Atlético Marte en el Apertura 2020 donde fue una de sus figuras al anotar cinco goles se pondrá en el Clausura 2021 la camiseta de Santa Tecla.



Rodríguez conversó con Deportes LPG y nos confirmó que tras un fallido intento por recalar con un equipo de la zona occidental decidió entrar en conversaciones con el equipo tecleño y firmar un contrato para jugar por los próximos tres torneos cortos.



"Estaba en negociaciones con el Once Deportivo, al final hubo un pequeño inconveniente que no se pudo solucionar, luego me llegó la oportunidad de recalar en Santa Tecla con quien firmé hace un par de días, lo hice por tres torneos cortos", externó el jugador colombiano de 31 años quien logró firmar con el Atlético Marte uno de sus mejores torneos en la liga nacional desde que llegara al país en el 2018 para el Audaz de Apastepeque.

"Creo que lo que hice en Atlético Marte me ha abierto más puertas en El Salvador, agradezco de corazón todo lo que el Atlético Marte me brindó, jugando con el Audaz no quise salir a otros tres equipos que se comunicaron conmigo pero en ese momento,por lo que decidí seguir con el equipo que luego se convirtió en Independiente. Ahora si tomé esa decisión de buscar otros horizontes", confesó el jugador sudamericano.



Rodríguez explicó que debió negociar su salida del equipo bandera y que encontró receptividad de parte de su dirigencia para llegar a un acuerdo mutuo.



"Tenía contrato vigente en el Marte pero llegué a un acuerdo con su dirigencia y por eso estoy ahora listo para defender los colores de Santa Tecla", acotó.



Sobre su actual posición en la cancha, Eduardo Rodríguez aseguró que ha jugado en muchas en el tiempo que tiene de militar en el fútbol cuscatleco, pero la utilizada en el Marte es donde mejor se siente sobre el césped.



̈"En su momento en Independiente el profesor (William) Renderos me ocupaba en la misma posición que jugué en Marte, incluso como volante mixto, de primera línea o de mediapunta, la misma posición que me utilizó el profesor Domizzi", aseveró.

"Siento que jugar en esa posición es relativo, en Audaz (6) y en Independiente (6) hice más goles que en Marte (5), lo que pasa es que allí me vi más suelto que en Audaz e Independiente porque su fútbol es más vistoso. ¨Lo más importante en Santa Tecla es poder llegar y brindar mi aporte futbolístico ya que lo demás llegará por añadidura", aseguró.