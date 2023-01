Eduardo Lara, sobre el plantel de Alianza: "Es un grupo bien perceptivo"

El técnico del Alianza, Eduardo Lara, se mostró feliz con el grupo que ha encontrado y con la respuesta del mismo a la carga de la pretemporada luego de 45 días de inactividad luego de la eliminación contra Platense.

"Estamos tranquilos, trabajando con el grupo. Es un grupo bien perceptivo que se ha integrado al trabajo después de 45 días de para que no es fácil que vuelvan a agarrar el ritmo. No podemos arrancar a toda máquina porque sabemos que se puede tener un problema a nivel muscular y con jugadores que pasan de 30 años una lesión de esas te deja fuera unas tres semanas”, comentó Lara.

Sin embargo, se mostró con cierta preocupación por el vacío que dejó Bryan Tamacas en la lateral derecha, además de la lesión de Jonathan Jimenez. También confirmó que Alexander Larín deseo seguir en el fútbol extranjero y no llegar a los albos.

“Tamacas tiene ofertas en el exterior. Larín de igual manera, hablé con él, habló con la directiva pero creo que él tiene la mira fuera del país, él manifestó que tomará la opción de seguir fuera. No es fácil encontrar laterales del nivel de Tamacas y Larín. Además de eso tenemos la lesión de Jonathan Jiménez. Vamos a mirar de qué forma nos podemos acomodar a la nómina que queremos. Larín y Tamacas dijeron que sí jugarían en el país lo hicieran en el Alianza”, acotó el colombiano.

Sobre la incertidumbre de cuándo volverán a la cancha del estadio Cuscatlán, Eduardo dijo que es necesario que el equipo vuelva lo más pronto posible al recinto.

“Ese es un problema grande para nosotros, vengo acá y veo la cancha verde cita me dan ganas de quedarme acá. Necesitamos el estadio, con el tema de la fecha no lo he tocado con ellos, eso es de la directiva”, acotó.

Muchas veces se ha cuestionado el peso de algunos futbolistas albos, él técnico dijo que él mismo habló con los jugadores y comentó el caso puntual de Rodolfo Zelaya. “‘Fito’ ya está trabajando con nosotros, ha bajado casi 12 o 13 libras. Ellos ya saben la forma en que los quiero para tenerlos en muy buena condición. Él está en 83.5 (kg) y ya sabe el peso que le estoy pidiendo, de llegar a estar en ese peso siempre va a ser bienvenido”.

La conformación del plantel todavía no es del todo de la aprobación de Lara, sin embargo confirmó que el delantero extranjero que falta por llegar está cerca de cerrar su contratación con los capitalinos. “Uno siempre quiere tener lo mejor. En este momento el vacío de Jiménez por lesión y la salida de Tamacas es difícil encontrar un jugador libre en El Salvador porque ya están todos con sus nuevos equipos. Ya hay cosas bastante adelantadas con el refuerzo extranjero”, concluyó.