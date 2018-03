Eduardo Lara explotó: criticó al FAS por no prestar jugadores para selección

Eduardo Lara, seleccionador sub 21 de El Salvador y coordinador de selecciones nacionales, se quejó este jueves de la actitud de los clubes de la primera división profesional, ya que algunos no prestaron sus jugadores para los Juegos Centroamericanos de Managua.

El Salvador debutó este día con un empate 0-0 ante la escuadra panameña. Tras el juego el timonel colombiano tuvo palabras fuertes hacia los clubes.

“No podemos dar ventajas a ningún rival y menos en esta clase de competencia. Este empate es de hombres, tuvimos incluso jugadores sub 17 como (Ronald) Cerritos o (Diego) Chévez guerreando con jugadores sub 21 de Panamá. No entiendo cómo a la selección no se nos prestan los jugadores”, expresó Lara, quien tuvo que llevar una nómina de emergencia al certamen.

El reclamo fue dirigido especialmente al FAS, al que solicitó prestar a los jugadores Emilio Rivera, Josué Santos, Jeffrey López, Josué Rivera, Walter Chigüila, Denilson Vidal Rosales y Fernando Castillo. El Santa Tecla no prestó a Roberto Domínguez, pero fue por acuerdo previo.

DISGUSTO

“Estoy muy disgustado, porque tenía a siete jugadores del FAS y no pudimos utilizarlos... No tenemos los argumentos para no querer prestarlos. Dijeron que es por estar queriendo ir a disputar un torneo de reservas que se puede jugar con otra clase de jugadores. Es tu país, es tu patria, y si no querés a tu país y a tu patria, allá ellos”, amplió.

Eso sí, no descartó poder pelear una presea dorada en Managua, aunque dijo que, aún si se gana, eso “no va a cambiar mis pensamientos. No es para venir con una selección de esta manera, cuando se iba a venir con una selección armada”.

Quien sí prestó a sus convocados fue el Metapán, que prescindió en semifinales ante los tecleños de su defensa titular Gerardo Guirola (capitán de la sub 21), aspecto que se acordó con el timonel calero Edwin Portillo.

“Esta es una campana de alerta para el fútbol de El Salvador. Así es difícil crecer. Yo soy el que pone el pecho a las balas, el único responsable soy yo, pero de esta manera le queda a uno muy difícil”, lamentó.