Eduardo Lara, candidato fuerte para dirigir al Alianza

El colombiano Eduardo Lara confirmó esta tarde vía telefónica que este lunes recibió la invitación de la dirigencia de Alianza para conocer si acepta o no ser el futuro timonel del equipo capitalino para el torneo Clausura 2021, propuesta que para el entrenador sudamericano de 61 años ha aceptado con orgullo.

"Actualmente estoy en Colombia, la verdad se ha rumorado mucho desde ayer que podría llegar al banquillo de Alianza, pero ha sido hasta esta tarde (lunes) a la 1 pm que tuve un llamado del vicepresidente de Alianza, don Pedro Hernández y platicamos sobre el tema", aseguró el timonel colombiano sobre su candidatura al puesto de entrenador en las filas capitalinas.

Lara se mostró abierto al diálogo sobre dicha oportunidad y reiteró en muchas ocasiones su interés de ser tomado en cuenta.

"Me sentí honrado, muy complacido , contento por el hecho que el vicepresidente de Alianza me ha dicho que ellos están interesados en mi nombre y eso es motivo de satisfacción para uno, me brinda alegría y tranquilidad ese tema. Llevo a El Salvador en mi corazón y si se diera esa oportunidad de llegar al banquillo de Alianza me sentiré muy honrado", externó. "Le he dicho al señor (Pedro) Hernández que le hiciera extensivos mis agradecimientos al presidente del equipo, a don Adolfo Salume y que estoy dispuesto a establecer conversaciones con ellos."

El connotado estratega colombiano es por el momento el principal candidato para llegar al banquillo blanco tras la destitución del español Juan Cortés el pasado domingo por la tarde y que derivó en el nombramiento interino de su director deportivo, Milton "Tigana" Meléndez para hacerse cargo del puesto de forma interina.

Lara no quiso ahondar ni opinar sobre la crisis deportiva que vive el equipo capitalino en el torneo Apertura 2020 ya que es un tema que no se puede abordar desde fuera, pero resaltó que el equipo haya fijado sus ojos en su persona para hacerse cargo del plantel en febrero próximo.

"Es un primer acercamiento con Alianza, el rumor de mi nombre ha sido fuerte pero aclaró que ha sido hasta esta tarde (lunes) que he recibido la llamada de parte del vicepresidente del equipo, estoy abierto al diálogo de llegar al banquillo de Alianza" confirmó el ex seleccionador nacional de fútbol de nuestro país en el 2017.

Sobre dicho acercamiento telefónico de la dirigencia aliancista con su persona, Lara aseguró que "solo me externaron sus puntos de vista sobre el perfil del próximo técnico de Alianza, la charla fue solamente eso, hacerme la propuesta o invitación, que si estaba interesado en el puesto y estoy orgulloso y honrado que se me tome en cuenta", destacó el timonel nacido en el municipio de Pradera, del Valle del Cauca.

Pese a que solo es el primer contacto directo con su persona de parte de la dirigencia de Alianza, Eduardo Lara no ocultó su interés personal de retornar a nuestro país como estratega de la primera división.

"Ellos están interesados en mis servicios, me han dicho que soy el técnico que les interesa, ellos decidirán si al final me llamarán para entrar en diálogos directos con ellos, si debo viajar a El Salvador o ellos llegan a Colombia a platicar conmigo", explicó. "No tengo ningún problema con ese tema, mi labor en Ecuador finalizó en marzo cuando comenzó el tema de la pandemia, por eso decidí retornar a Colombia", aclaró el técnico sudamericano al explicar su salida del club El Nacional de Ecuador.