Eduardo Lara: “Venimos a darle una continuidad a lo que es Alianza”

El entrenador colombiano Eduardo Lara compadeció por primera vez ante los medios de comunicación como nuevo timonel de Alianza de cara al nuevo campeonato nacional

El ex entrenador de la selección salvadoreña llega a las filas capitalinas por dos torneos cortos acompañado de su nuevo cuerpo técnico. El colombiano Helmer Silva será su auxiliar técnico y Jesús Vallejo desempeñará la función de preparador físico.

“Estoy feliz, muy complacido de estar nuevamente en El Salvador, un país donde nos han recibido de buena manera. Contentos de llegar a esta gran familia que se llama Alianza y poner todo nuestro profesionalismo en esta institución para lograr el objetivo que está esperando esta hinchada maravillosa que tiene el equipo”, expresó el nuevo entrenador de los albos.

Por su parte, el nuevo auxiliar técnico Helmer Silva también regresa a El Salvador junto con Lara después del paso en selección nacional en 2017. “Sabemos que Alianza es un gran club, ya tenemos un conocimiento de la grandeza de su hinchada cuando trabajamos en selección. Es un orgullo que la directiva haya confiado en nosotros. Esperemos estar a la altura de las circunstancias”.

Hay que mencionar que desde el anuncio que el técnico colombiano llegaría a las filas del cuadro capitalino, comenzaron algunos movimientos en la plantilla como la salida de algunos elementos extranjeros como Camilo Delgado y Víctor Landázuri. Sobre la incorporación de nuevos elementos foráneos, Lara mencionó lo siguiente: “Sobre el tema de los refuerzos, queremos tener todas las cosas finiquitadas para poder dar nombres. No queremos decir un nombre y después no llegar a un acuerdo por una u otra razón. Edwin está encargado de las negociaciones y las lleva muy bien adelantadas”.

Hay que mencionar que el plantel actual comenzó este lunes 12 de diciembre a hacerse los exámenes médicos para que el jueves 15 sea el primer contacto con el nuevo cuerpo técnico para poner inicio a la pretemporada.

“El día jueves tendremos el primer contacto con ellos y evaluaremos algunos puntos, sin embargo, Alianza tiene una buena plantilla de jugadores nacionales que ya conocemos. Es una plantilla bien interesante que viene de un proceso largo. Lastimosamente no se le dio al equipo sobre el final del año pero queremos darle una continuidad a lo que es Alianza”, explicó el entrenador cafetero.

Ya sobre el final de la conferencia, el nuevo técnico albo adelantó el estilo de juego que pretende tener en Alianza aprovechando los jugadores que ya tuvieron la oportunidad de estar bajo las órdenes de Lara en la azul y blanco hace un par de años. “Nuestra filosofía de juego es que el fútbol tiene que ser bien jugado y eso es lo que buscamos de acuerdo a los jugadores que nosotros tengamos. Muchos jugadores ya nos conocen por selección y saben lo que nosotros queremos y lo que nos gustan. Ustedes inmediatamente se van a dar cuenta del trabajo que nosotros queremos”.

Es importante mencionar que Alianza no tendrá partidos internacionales en la pretemporada a pesar de haber recibido invitación por parte de un equipo mexicano. Según explicó el gerente del equipo Edwin Abarca, los tiempos no son convenientes para viajar a realizar partidos amistosos. “Seguramente habrá juegos amistosos, internacionalmente seguramente no. Ayer recibimos una invitación de Monterrey en México para realizar algunos juegos pero los tiempos no nos dan pero es bueno tener las puertas abiertas. No hemos estado saliendo a jugar partidos internacionales por el tema de las canchas y obviamente en el estadio Cuscatlán no podemos porque está muy ocupado”.