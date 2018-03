Eduardo Lara: “Teníamos un equipo para jugar diferente”

Equipos como FAS y Santa Tecla fueron tajantes en su decisión de no ceder a los jugadores para la selección sub 21 que participa en los Juegos Centroamericanos y eso mantiene molesto al técnico Eduardo Lara, quien considera que las ausencias han pesado demasiado en Nicaragua.

La sub 21 está en semifinales, donde enfrentará a Honduras, y aunque Lara está decidido a dar la pelea por una medalla, cree que con el equipo titular la suerte fuera distinta.

Este lunes juegan ante Honduras, una selección que viene de estar en el Mundial Sub 20 de Corea, ¿cómo analiza el partido?

Creo que el hecho de poder avanzar a la siguiente ronda es algo importante, porque es un gran trabajo el que han hecho los muchachos. Ha habido un gran esfuerzo, dejando el corazón y la vida dentro de la cancha como nosotros pretendíamos.

Respecto al partido, Costa Rica viene también del Mundial sub 20 y ha tenido dificultades para poderle sacar un resultado a El Salvador. Estoy contento con los jugadores que han llegado a defender los colores de su país. Ahora se viene el juego contra una selección de Honduras, que también viene del Mundial. Vamos a trabajar y vamos a ir a buscar el partido.

Pero todavía estamos con aquel pensamiento de que podíamos haber hecho un poco más si hubiéramos podido tener a los jugadores que nosotros queríamos para la selección, pero lastimosamente no se pudo. Solamente hemos podido contar con Alexánder Guirola, de Metapán.

¿Hasta dónde le incomoda el hecho de no poder contar con los jugadores que usted solicitó para este torneo?

Pues lógicamente me incomoda bastante el hecho de no poder contar con los jugadores. Tenemos el caso de Roberto Domínguez, que está jugando semifinales con Santa Tecla y el caso de Fernando Castillo, con FAS. Esos son casos entendibles, pero hay otros jugadores que no estaban compitiendo y los tenían solo para jugar reserva.

Eso es lo que de pronto molesta, porque han podido dar una mano importante a la selección. Pero ya no es tiempo de ponerse a mirarlo. Lo que fastidia es que tenemos que venir a jugar algo cuando teníamos un equipo para venir a jugar diferente, jugar para adelante, a casi diez toques antes de llegar al arco rival. Ahora tenés que cambiar mucho el sistema táctico, el módulo, los jugadores. Pero ahora ya estamos en la batalla y tenemos que lucharla.

¿Qué le dejan jugadores como Enrique Contreras y Ronald Cerritos, este último de la sub 17?

Hemos traído jugadores nacidos en 98 y 99. Eso le da a uno una satisfacción, porque están dando todo por su selección, por su país, y uno lo que espera es que cada día se puedan ir afianzando para que la selección les abra las puertas más adelante y que en sus clubes puedan estar en el primer equipo.

¿Cómo mira el juego de semifinales ante Honduras?

Va a ser un juego difícil. Lo vamos a analizar bien. Honduras es otra selección que viene del Mundial sub 20 y lo vamos a enfrentar de igual manera, así como lo hicimos contra Costa Rica

A esta Honduras ya la conoce, la enfrentó en el eliminatorio de UNCAF en Panamá, en 2016...

Hemos venido viendo su filosofía, su pensamiento, los jugadores. Ahora es cuestión de acomodar nuestro grupo para enfrentar a Honduras y así pelear la medalla que todos anhelamos.

Ahora que ya está en la siguiente ronda, ¿piensa en la medalla de oro en este certamen?

Cada vez que salgo a una competencia le quiero apostar a lo mejor, a lo más alto. No es fácil, hay que jugarlo. Hay que ganarle a Honduras y después de ese partido podemos decir si vamos por el oro. Lo que sí le puedo decir ahora es que, si hubiéramos traído a todos los jugadores que hubiésemos querido, téngalo por seguro que hubiéramos tenido la medalla de oro más cerca. Pero ya no están esos jugadores. Ahora toca seguir trabajando para buscar lo que todos pretendemos.