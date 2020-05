Eduardo Lara: "La pandemia no le ha quitado la esencia al fútbol"

El colombiano Eduardo Lara, ex técnico de la selección nacional y nuevo entrenador del club ecuatoriano El Nacional, se encuentra junto a su familia en cuarentena por la pandemia del COVID-19 a la espera que el torneo nacional logre reiniciar.

Lara atendió la llamada de Deportes LPG a fin de hablar de lo que a él más le gusta, del fútbol, pese a que el deporte que ama vive un momento inédito en su historia por la pandemia y habló un poco del fútbol salvadoreño y de la Selecta.

¿Cómo se encuentra trabajando en Ecuador?

Estamos por acá en Quito, Ecuador, trabajando, con mi familia, con mi pequeña hija Marianita, mi señora Paola y mi suegra que nos visitó hace poco y que no pudo regresar a Colombia porque la tomó de sorpresa la cuarentena.

Estábamos trabajando en Colombia con el Envigado y a finales del año pasado nos han llamado para contar con nuestros servicios en Ecuador con el club El Nacional.

¿De qué manera ha superado el problema de los entrenamientos con su nuevo equipo en Ecuador por el tema de la cuarentena?

Hablamos de eso con la dirigencia del club pero lastimosamente por el tema de la pandemia es difícil hacer el trabajo físico, es por ello que estamos haciendo uso de todas las herramientas tecnológica que tenemos a mano, haciéndolo todas las actividades físicas por internet, hay reuniones, charlas por teleconferencia, con aplicaciones que nos han ayudado, llevábamos cuatro fechas, un triunfo, dos empates y una derrota. Seguimos trabajando con el mismo cuerpo técnico que estuvimos en El Salvador, con el profesor Harold (Rodríguez) como preparador físico y el profe (José Helmer) Silva como mi asistente.

¿Cómo fue posible su arribo al fútbol ecuatoriano?

Se habló con los directivos de El Nacional a través de otros técnicos que sabían de mi labor en Colombia, platicamos, nos comunicamos y al final llegamos a un acuerdo. Viajamos primero a Ecuador con mis asistentes para saber cómo era el ambiente en Quito y luego de hacer un análisis de cómo estaba el club aceptamos el contrato que firmamos por un año, las negociaciones se hicieron en noviembre pasado y al final llegamos a Quito el pasado 2 de enero de este año.

Pienso que usted y muchos no olvidaremos este 2020 atípico en todo...

La verdad es un 2020 atípico por todo lo que ha sucedido, el país (Ecuador) se ha infectado mucho, es difícil la situación de todo, la liga se paró antes de la fecha cinco, íbamos a jugar el pasado 15 de marzo a la ciudad de Manta para jugar ante el local Delfín que marcha penúltimo en la tabla general con solo tres puntos, dos menos que los que tenemos por ahora. Estábamos listos en el hotel cuando nos avisaron antes de salir para el estadio que la fecha se suspendía.

¿Siempre está al tanto del fútbol salvadoreño?

Mantengo siempre la información de El Salvador, leemos con frecuencia los diarios electrónicos, escuchamos las noticias por internet y miramos cuando hay tiempo los noticieros deportivos, trato la manera en lo que cabe de estar pendiente del fútbol en El Salvador, conozco muchas cosas que han sucedido últimamente y pienso que el vínculo que me une al fútbol salvadoreño es muy fuerte, por todas las cosas que intentamos hacer por espacio de dos años.

Hace poco brindó una charla técnica a través del COES...

Es correcto, me llamó (el periodista argentino) Claudio Martínez como parte del departamento de prensa del COES para hacer esa teleconferencia y gracias a Dios fue una buena experiencia donde se habló de muchas cosas del deporte.

¿Considera que las falencias que posee el fútbol nacional y que abonaron para su salida de la selección hace más de dos años se mantienen?

Hablar (sobre ese tema) cuando uno no está cerca es difícil, hay que considerar que quien está en esta época de pandemia a todos se les hace difícil manejar las cosas, espero que cuando pase este problema de salubridad se vuelva a la normalidad para que los equipos retoman su protagonismo que se merecen porque será difícil hay que considerar que llevar los protocolos de sanidad para que el fútbol se desarrolle poco a poco con normalidad será muy difícil.

¿Piensa que con todo ese protocolo que se ha obligado en el fútbol mundial para que el balón comience de nuevo a rodar mata la esencia del fútbol?

Discrepo un poco en ese tema, la esencia del fútbol debe seguir igual, el fútbol no debe cambiar, lo que debe cambiar son esos protocolos porque no será fácil cumplir con esos requisitos que requiere FIFA y los gobiernos de cada país para reabrir los estadios nuevamente. Los protocolos que se deben llevar en cada liga del mundo es algo que no será fácil, el no ver gente en tribuna, seguir los protocolos, no abrazar o saludar a los jugadores, que no haya celebraciones como lo hemos visto hace poco con la reapertura de la Bundesliga en Alemania. Debemos acostumbrarnos a ello hasta que haya una vacuna. Creo que es igual lo que estamos viviendo ahora, encerrados con nuestras familias, debemos de acostumbrarnos a convivir y llevar una clase de vida más familiar, disfrutar de la familia, una cosa que antes no la valoramos seguir un ambiente así.

¿Habrá en un futuro cercano la oportunidad de contar de nuevo con su experiencia a nivel de liga o de selecciones?

Siempre lo he dicho, oportunidad de retornar a El Salvador siempre existirá, debo confesar que antes hubo pláticas preliminares con Santa Tecla, de FAS también hubo acercamiento hace un par de años y por último me llamó el señor (Alejandro) González de Águila, me llamó y me comentó del nuevo proyecto de Águila, hablamos del tema pero al llegar al tema económico no hubo acuerdo ya que consideré que no llenaba las expectativas que uno como profesional de este trabajo debe mantener.

Y sobre un futuro retorno a la selección nacional...

Sigo pendiente del torneo, de los jugadores, con muchos de ellos nos comunicamos, no ha sido fácil este alejamiento, hubo cariño, respeto y cuando se hacen las cosas bien las puertas para regresar están siempre abiertas. En el momento que nos llamen y si hay condiciones de retornar a la liga a dirigir o con alguna selección no habrá inconveniente de retornar, tengo buena relación con el señor (Jorge Cabrera) Rajo y ahora con don Hugo (Carrillo), ellos están en sus trabajos, primero hay que considerar que actualmente tengo mi trabajo, por ahora ellos (FESFUT) tienen a un técnico que debe preparar su labor a futuro, siempre he rehuido a tocar un tema así y discutirlo de manera pública, por respeto a todos y por mi labor actual. Al profesor (Carlos) De los Cobos le tengo un gran respeto, no lo conozco personalmente y el respeto a los colegas ha sido siempre mi filosofía."