Edu Aguirre: "El buen periodista es aquel que se calla muchas cosas"

Desde hace unas semanas, el periodista Edu Aguirre se comprometió a brindarnos una entrevista. Lejos de cualquier imagen de estrella de la tv, es un empleado más dentro del programa El Chiringuito, y sigue considerándose parte de la redacción más que un panelista reconocido. En cuanto a los insultos que recibe, esto nos contó.



¿Cómo entras a El Chiringuito?

Fue justo hace cuatro años cuando Pedrerol me ficha. Para saber lo que es El Chiringuito, tienes que estar adentro. Es verdad que llegamos a todo el mundo. Lo que siento en la calle es que la gente nos quiere mucho en todo el mundo. Recibo mensajes de toda Sudamérica, Europa y Estados Unidos. El cariño que se tiene es lo que nos hace seguir adelante. Cuando no tienes fuerzas, la gente está ahí para apoyarnos.



Pero no empezaste como panelista...

Yo empecé como redactor de este programa. Y feliz porque es lo mejor que me ha pasado en la vida.



¿Desde el momento que empezaste te imaginaste la trascendencia que iba a tener tu imagen para el programa?

La trascendencia no te la imaginas. Sabes que llegas al mejor programa de la televisión y que vas a un sitio en el que te van a exigir mucho, y no sabes a cuánta gente llegas y la repercusión que tiene El Chiringuito. Desde fuera se puede ver de una manera, pero en cuanto a fuerza y repercusión jamás la imaginé.



Hablando de temas periodísticos. ¿Cómo creaste una cercanía con tus fuentes? Eres conocido por tu relación con Cristiano Ronaldo...

Yo creo que la palabra clave es la confianza. Si vas con algún tipo de interés o traicionas a tu fuente, estás mal. El buen periodista es aquel que se calla muchas cosas y no las cuenta, en lugar de tener algo, contarlo y traicionar a la fuente. Mi consejo, y lo que yo hago siempre, es ser casi amigo y tener una confianza muy buena.



Me hablas del cariño de la gente, pero también hay quienes el fanatismo se lo toman muy en serio...



Yo la rivalidad la veo sana. Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid... Si el Madrid gana una liga, nos reímos del otro y eso está bien. Pero cuando la gente va a hacer daño o se esconde detrás de un perfil para hacer daño a ti y a tu familia, no me gusta. Hay mucha maldad, pero hay que convivir con eso. Yo me dejo aconsejar por mis amigos de verdad, mis papás y mi familia. Por la gente que me quiere. Qué hablan mal o bien por hacer daño es feo, pero no solo por mí y a mis compañeros, sino también por nuestras familias. Entiendo la rivalidad por la repercusión del programa.

Si pudieras decir las cosas que te hacen madridista, ¿cuáles serían?

Es que yo siempre he sido madridista y nací madridista. No sé qué cosas decirte, pero si eliges por qué eres del equipo es por el Santiago Bernabéu, que tienen algo especial. Ese ADN de remontadas no se tienen en nigún otro equipo. Yo soy porque mi abuelo era del Madrid y naces con eso. Lloras y ríes y eso te da amor por los colores.