Edson Meléndez: "Quiero llegar con las pilas recargadas"

Edson Meléndez, defensa central del Sonsonate, asegura que pese a lo complicado de la situación que atraviesa el mundo con lo de la pandemia del COVID-19, no deja de pensar positivo en cuanto al futuro del balompié nacional.

El zaguero cocotero asegura que espera llegar con las "pilas recargadas" para el próximo Apertura 2020.

"Quiero llegar con las pilas recargadas y hacer un torneo competitivo como en el torneo que hicimos en el Apertura 2019; está complicado por toda la situación que ha pasado, pero igual con la mente positiva, mentalizado a estar con mi familia y mentalizarnos en el otro campeonato esperando a que todo marche bien", dijo Edson.

Edson, que ya sumó más de 100 partidos con el equipo cocotero, asegura que espera que el formato de contratos de los jugadores sufra un cambio para el mismo beneficio del jugador. Considera que sería lo más justo y un gran paso hacia adelante en el balompié nacional.

"Sería bastante para nosotros los futbolistas el poder cambiar el formato de contratos que la Fesfut avala, eso sería un buen sostén para nosotros los futbolistas, que en estos casos no quedemos tirados, ya llevamos cuatro meses sin salario y eso no es justo, uno adquiere su trabajo para poder rendir y para poder recibir su salario y eso sería justo, el cambiar el formato de contrato", agregó el central, originario de Ilopango.

REGULARIDAD Y SELECCIÓN

Edson Meléndez también se refirió a su gran crecimiento profesional que obtuvo en el Sonsonate, donde milita desde el año 2017. El central aclaró los motivos que lo detuvieron de irse para FAS y sus expectativas hacia una futura convocatoria a la selección nacional.

"Creo que encontré una regularidad buena en Sonsonate, eso es lo que todo jugador quiere, entonces por el momento me siento cómodo en el equipo", dijo Edson sobre los años que lleva jugando para los cocoteros.

Meléndez aclaró que se quedará en Sonsonate y respetará lo que queda de su contrato.

"Se manejaron bastantes versiones, que era inminente mi salida del equipo, pero no se pudo dar porque tenía contrato con Sonsonate y la directiva me lo hizo saber, que contaban conmigo y mi salida era poco probable, eso fue un aspecto que lo tomé en cuenta y me tocó respetar mi contrato, le di vuelta a esa página y espero empezar pronto para obtener buenos resultados"

A sus 26 años, el jugador nacional aún espera ser tomado en cuenta para selección nacional, pero mientras el llamado llega, asegura estar trabajando para el día.

"Uno como jugador profesional aspira a estar entre lo mejor y en lo personal siempre ha sido mi mentalidad, de pode ser tomado en cuenta, pero no se me ha dado la oportunidad, pero esto es fútbol, es trabajo y contrabajo se puede lograr y por eso espero poder tener una oportunidad con selección".

Para terminar, Edson Meléndez se refirió al nuevo contrato en el que se jugaría el torneo Apertura 2020. Dice que le parece atractivo, pero que es un tema que pasa a segundo plano.

"Es bastante atractivo el nuevo formato, uno como jugador lo que más quiere es volver a las canchas y el formato pasa al segundo plano, si uno quiere aspirar a buenas cosas, independientemente uno tiene que estar mentalizado a estar en la parte de arriba", concluyó.