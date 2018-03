Edmonton cierra las puertas al FAS por Dustin Corea

El volante salvadoreño Dustin Corea tomó confianza en las filas del Edmonton con los dos goles que marcó el pasado sábado, para la victoria por 3-1 ante el Eleven en la NASL.

Por eso el Edmonton no cederá al volante salvadoreño Dustin Corea para que pueda venir por segunda vez a las filas del FAS. Así lo confirmó el jugador cuscatleco en breve plática con EL GRÁFICO.

"Siento tristeza por no haber ido al FAS, porque ese equipo siempre me ha gustado. Pero el Edmonton no me dejó ir y debo respetar esa decisión. Vivo muy bien estos dos goles que marque ante el Eleven. Ahora estoy concentrado en el trabajo con mi equipo", indicó el mediocampista salvadoreño.

Corea jugó en el FAS en 2015, al mando del peruano Alberto Castillo. En el amistoso contra el Cosmos de Nueva York, en marzo de ese, año puso el tanto del triunfo por 1-0 en el estadio Cuscatlán.

Ese año también fue convocado a la selección mayor para jugar Copa Oro. Marcó el único tanto de la azul en esa edición del torneo, en el empate de 1-1 ante Costa Rica.