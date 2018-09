Edmílson en El Salvador: “la Champions es un reto para el Barcelona”

Hace un año la Fundación FC Barcelona invitó al brasileño José Edmilson Gomes a participar del Festival FutbolNet en calidad de embajador y gustosamente dijo sí. Gracias a ello por primera vez visita El Salvador, país donde permanecerá hasta el martes.

Edmílson charló con El Gráfico sobre esta experiencia, contó que el fin de semana jugará con los veteranos del FC Barcelona y habló sobre cómo ve la actualidad del club blaugrana para la temporada 2018-2019.

¿Cómo vives esta experiencia de participar con la Fundación FC Barcelona en latinoamérica?

Para mí es un enorme placer participar en los festivales del FutbolNet con la Fundación FC Barcelona y Scotiabank. Este es el sexto país en el que estamos participando y la verdad cada país tiene su cultura, su manera. Los educadores están bien enseñados y los niños pasan un buen Festival aplicando reglas y valores importantes.

Compartiste tu historia de superación para cumplir el sueño de niño por ser futbolista, a pesar de las dificultades que tuvo tu familia...

Creo que toda la gente que logra triunfar en la vida, no importando su profesión, tiene que esforzarse al cien por ciento, aunque no siempre eso sea suficiente.

Yo me acuerdo que cuando tenía 14 años (en Sao Paulo) salí a jugar fútbol. A principio creí que no llegaría lejos, pero con el esfuerzo y dedicación tuve que renunciar a muchas cosas de mi niñez y juventud, incluso siendo famoso también tuve que renunciar a cosas porque la vida de un futbolista profesional tiene que estar bien arreglada, cuidando mucho la parte física como dormir y comer bien así como no consumir alcohol.

Todo esto me ayudó a triunfar y todo esto trato de compartirlo con los niños porque muchos de ellos intjentan ser jugadores de fútbol pero muchos no lo van a conseguir. Pero pueden sobrevivir con otras actividades que se pueden hacer en el fútbol. Este deporte no sólo son 11 jugadores como se cree.

¿Qué piensas de que el FC Barcelona permita a varios de sus exjugadores participar de programas sociales?

Para mí haber sido jugador del Fútbol Club Barcelona fue un honor y ahora también lo es al conocer la metodología de su fundación. Por eso es que lo llaman "Más que un club". Se realiza un trabajo fantástico. Se atiende a más de un millón de niños y no sólo en Latinoamérica porque hay atención con campos de refugiados como en Grecia y en Líbano. Esa es la diferencia del club. También participo en la asociación de veteranos del Barcelona y lo que se hace es único. También y nosotros nos sentimos orgullosos, sabiendo que han pasado grandes cracks y representarlos es un honor.

¿Cuándo te avisaron que estarías en la gira del Festival FutbolNet, donde fue incluido nuevamente El Salvador?

Habrá sido a principio del año pasado y me informaron sobre El Salvador, un país al que me interesaba venir, ya que nunca había venido. En los otros países sí (Chile, Colombia, México) y creo que es una experiencia linda, rica para toda la gente. No intentamos buscar un nuevo Messi, un nuevo Inesta o un nuevo Xavi Hernández. Practicamos lo más importante para un ciudadano. Practicamos valores que pueden cambiar una vida.

Tu visita es corta en el país...

Sólo estaré el lunes en El Salvador porque viajo el martes ya que el fin de semana debo estar en la India para un partido de fútbol con los veteranos del Barcelona. Después iré a Japón acompañando a la escuela de fútbol del club. El final de este mes y principio del otro estaré lleno de actividades, pero ojalá pueda venir de nuevo a El Salvador el próximo año en el Festival FutbolNet para seguir compartiendo con su gente.

¿A quiénes puedes citar de los veteranos del Barcelona que estarán contigo?

Belleti, Saviola, Abidal, Xavi Ferrer... son algunos de ellos.

¿Qué te pareció que este mes la selección brasileña disputara un amistoso contra El Salvador?

No pude verlo porque estaba de viaje en Lima, Perú. Brasil está arriba (en su nivel), aunque no sé cómo está el fútbol salvadoreño, sé que a los niños de acá les gusta mucho el fútbol.

Normalmente cuando hablamos de Brasil, en selección, hablamos de que está en el top y que ha pasado por momentos difíciles en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, pero actualmente es una selección competitiva y que tiene buen entrenador (Tite). Espero que se pueda mantener al entrenador. De El Salvador es poco lo que se de su selección y es difícil opinar sin saber.

De la actualidad del FC Barcelona, ¿qué te parece esta temporada donde apuntan fuerte a ganar la UEFA Champions League?

Es una plantilla que se he reforzado mucho, hay fichajes interesantes como el año pasado con Coutinho y Dembelé que comenzaron bien la temporada. Para un equipo como Barcelona es importante ganar una Champions, Liga o una Copa del Rey. Por supuesto que la Champions es un reto imprescindible para el club.

¿Qué palabras tienes para el brasileño del Barcelona, Arthur, quien fue uno de los fichajes esta temporada?

Arthur es un chico joven que se va adaptando al fútbol europeo y a la idea del Barcelona, pero un chico con calidad y que ha hechos dos buenas temporadas con Gremio. Tiene 21 años y ojalá pueda triunfar como todos los brasileños que han pasado por el Barcelona.