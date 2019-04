Edgardo Mira ya no seguirá en su equipo en Liga de Guatemala

El volante salvadoreño Edgardo Mira, del Chiantla de la Liga Nacional (primera categoría) de Guatemala, confirmó a esta redacción que, al finalizar el presente torneo, buscará nuevo equipo, debido a los problemas de deudas que afectan al cuadro de Huehuetenango.

El futbolista, que puede jugar con plaza guatemalteca, dijo que "no tengo intenciones de seguir en este equipo, pero quiero dejar mi huella y en su momento me tocó hacerlo con Sonsonate, Siquinalá (también de Liga Nacional) y ahora en Chiantla tengo mucha fe".

Los de Chiantla están en plena lid por no descender en el fútbol chapín, aunque el fantasma de las deudas llevó al plantel a denunciar la complicada situación económica en redes sociales.

En ese momento, según cuenta Mira, "a veces no encontrábamos lugares donde entrenar, se nos notificó (a los extranjeros) que nos iban a desalojar del hotel, con la señora que nos daba alimentación tenían deuda, y era deuda tras deuda, pero nosotros no paramos entrenamientos y tampoco hablamos de no viajar a los partidos".

Mira además dijo que, pese a que cambiará de aires y que el equipo está en la pelea por no perder la categoría, "el compromiso es claro, solo un idiota podría no creer que este equipo no se salvará. Empezamos el torneo con diferencia de ocho puntos (de puestos de salvación) y la cortamos a un punto, con un partido menos".

Actualmente, el Chiantla (con 31 unidades) está a cuatro puntos del Sanarate (35), a falta de seis fechas (18 puntos en disputa).

NO CIERRA PUERTAS

Sobre sus posibilidades de mantenerse en Guatemala o volver al balompié salvadoreño, Mira afirmó que "ya veremos qué pasa, hay que meditarlo con la familia y este parón de verano será importante para ver si puedo encontrar estabilidad. No puedo ir a un equipo solo por estar".

Y específicamente sobre El Salvador apuntó que "si es un equipo dispuesto a tratar con jugadores de forma profesional... yo soy una persona muy profesional y las puertas están abiertas. Igual acá en Guatemala he tenido muchos minutos y veremos las opciones".

Mira jugó el torneo pasado con Chalatenango e incluso fue convocado por Carlos de los Cobos a selección mayor. En diciembre del año pasado se incorporó al Chiantla y finalizará su vínculo laboral en mayo.