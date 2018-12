Edgardo Mira regresa al fútbol de Guatemala

Edgardo Arnulfo Mira dejó las puertas abiertas en Guatemala y vuelve para el Clausura 2019 a la Liga Nacional, donde militan los salvadoreños Jaime Alas, Josué Flores y Alexander Larín. El salvadoreño-guatemalteco firmó contrato este jueves con el Deportivo Chiantla para reforzarlos en busca de evitar el descenso el próximo torneo.



Hasta mayo del 2018, Edgardo Mira jugaba en el vecino país con Siquinalá, equipo con el que jugó 13 partidos. El volante decidió retornar a su país en el segundo semestre, dejando buena impresión con AD Chalatenango. Fue fijo en el once titular al disputar 23 de los 24 partidos del Apertura 2018 y marcó un gol.



Sin embargo, aceptó el reto de volver a Guatemala, país donde no ocupa plaza de extranjero ya que está nacionalizado. Chiantla es el candidato al descenso cuando se active la tabla acumulada con 11 puntos, cinco menos que el Deportivo Petapa.



"La oportunidad llega gracias a mi representante en Guatemala quien siempre está atento de mi labor en El Salvador... la titularidad en Chalatenango y convocatorias a selección ayudaron mucho para llegar acá. Chiantla necesitaba un lateral izquierdo y volante así que se presentó la oportunidad y estoy muy contento", dijo Mira en declaraciones a EL GRÁFICO.



Edgardo contó que le restaban seis meses con los norteños pero tuvo el respaldo para convertirse nuevamente en legionario.

"Con Chalatenango tenía seis meses de contrato, pero lo hablé con profesor Misael (Alfaro) que no dudo en apoyarme. Posteriormente lo hice con el doctor Rigoberto Mejía, quien amablemente me apoyó y me dijo que las puertas estaban abiertas. La llegada de Miguel (Lemus) a Chalatenango me llena de alegría porque es un amigo y porque me voy tranquilo sabiendo que llega un jugador de mucha calidad a la banda izquierda de Chalate".



Por otra parte, de su nuevo equipo, los tigres del Chiantla afrontan el reto de la permanencia. Su reciente mal torneo provocó que fueron dados de baja hasta diez jugadores. Junto a Mira ha sido fichado también el portero mexicano Liborio Sánchez, ex Alianza Petrolera de Colombia. Su debut será ante Malacateco el 12 o 13 de enero.