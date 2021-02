Edgar "Tepa" Solís retorna al Once Deportivo

El volante de origen mexicano, Edgar Iván "el Tepa" Solís, retornó a las filas del Once Deportivo donde militó con los aurinegros en el torneo Clausura 2020 y será una de las altas que tendrá en el equipo fronterizo su paisano Bruno Martínez.

Solís arribó la noche del pasado martes a suelo nacional procedente de la Ciudad de México y viajó directamente hacia la ciudad de Ahuachapán a fin de estar listo para el inicio de entrenamientos del equipo fronterizo este próximo viernes.

"Contento de retornar al Once Deportivo, el equipo que me trajo y que me permitió vivir muchas cosas lindas en este gran país y algo complicado lo que nos sucedió en el inicio del 2020, pero ya estamos por acá, con muchas ganas para comenzar el torneo y buscar ese campeonato que la verdad siento que me lo quitaron por el esfuerzo y la labor de todo el equipo en esa vuelta que jugamos", aseguró el jugador nacido en Tepatitlán de Morelos hace ya 33 años.

Sobre lo que ha hecho en el último semestre del año anterior en suelo azteca, el volante jalisciense dijo que llega en buen estado físico luego de su participación en la primera división de la nueva liga del balompié mexicano que maneja no la FMF, si no que la Asociación Nacional de Balompié Mexicano la cual se creó tras la desaparición de la Liga de Ascenso MX pero que no está reconocida por la FIFA.

"Estaba jugando con el Halcones de Zapopan de la Liga de Balompié Mexicano, una liga que se formó con todos aquellos jugadores que por su edad quedaron fuera tras la creación de la Liga de Promoción que sustituyó a la Liga de Ascenso MX ya que allí solo te permiten jugadores menores de 23 años y solo ocho jugadores mayores a esa edad", explicó Solís. "Bendito Dios venimos con buen ritmo (de juego), con muchas ganas de hacer las cosas bien tal como lo hice al principio del año anterior, se vienen nuevos retos para mí en El Salvador y hay que cumplirlos", aseveró el mediocampista mexicano.

Solís confesó que tras retornar a México luego que la FESFUT declaró el 19 de marzo del 2020 que se cancelaba el torneo Clausura 2020 por el tema de la pandemia del COVID-19 tras jugarse solamente la primera vuelta dejó las puertas abiertas para un retorno al equipo, hecho que se concretó el pasado martes por la noche.

"Siempre tuve contacto con la gente del Once Deportivo, nunca cerré las puertas del equipo y pendiente de cómo le iba en el torneo pasado ya que ellos me trataron muy bien en el tiempo que estuve en Ahuachapán, al igual de toda su gente y en mi mente siempre estaba latente el hecho de volver algún día y ese deseo se me ha cumplido, estoy acá para cumplir", acotó.

Finalmente, el volante jalisciense que sumó siete partidos de liga en el Clausura 2020 admitió que siguió mucho la liga nacional.

"Quedé muy contento con la liga salvadoreña, estuve pendiente de la labor del Once Deportivo, lamenté que perdiera la semifinal ante el Alianza pero esto es fútbol, pero se vendrá la revancha, lo importante es mantenerse en ese nivel para volver a ser protagonistas otra vez", subrayó.