Edgar Solís: "No aprovechamos en casa"

El plantel del Once Deportivo salió de la cancha del estadio Simeón Magaña en su mayoría en silencio, rumiando el dolor de haber quedado eliminado en cuartos de final jugando precisamente en casa ante un rival que impuso su tren de juego y que al final le permitió celebrar en campo ajeno su clasificación a semifinales.

El mexicano Edgar "Tepa" Solís, volante ofensivo de los fronterizos, fue de los pocos que accedieron hablar de esa derrota que los marginó de semifinales de forma sorpresiva.

"Triste por el resultado, porque el equipo propuso,estuvo buscando la victoria pero al final nos costó encontrar los goles y ya no pudimos empatar un resultado que nos permitiera remontar ese 0-2 que al final no pudimos lograr.

Solís insistió que el plantel de Ahuachapán buscó esos goles que se les negó en el primer tiempo. "buscamos ese gol desde el primer minuto de juego, pero lastimosamente en el primer tiempo generamos llegadas de gol, ellos no lo hicieron y eso habla bien que nosotros mostramos iniciativa para buscar ese gol que se nos negaba pero nuestros errores defensivos nos costaron esos.eos goles en el partido y allí está el resultado, quedamos fuera de semifinales."

Sobre su futuro en el plantel aurinegro, Edgar Solís admitió que "aún tenemos contrato con el equipo, me queda una temporada más, pero vamos a ver qué es lo que piensa la gente del Once Deportivo, vamos a esperar lo que ellos decidan, si seguimos acá o ver la oportunidad de recalar en otro equipo de la liga salvadoreña donde me he sentido a gusto jugar acá."