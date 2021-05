Edgar Medrano renovó contrato con el Once Deportivo

La dirigencia del Once Deportivo renovó el contrato deportivo del colombiano Edgar Medrano para los próximos dos torneos cortos (un año calendario), así lo expresó el propio atacante sudamericano.

"Hemos firmado un nuevo contrato con el Once Deportivo y solo esperamos comenzar pronto la pretemporada, contento por la extensión del contrato, me he sentido a gusto en el Once Deportivo quien me brindó la oportunidad de debutar en primera división y espero seguir aportando mi fútbol y mis goles", resaltó el espigado jugador de 24 años quien solamente tenía experiencia en equipos de la segunda división profesional de nuestro país como el Municipal de Juayúa y el Destroyer del Puerto La Libertad.

Medrano aún no asimila la manera en que quedaron eliminados en casa de la fase de cuartos de final a manos del Santa Tecla y admitió que "seguimos un poco triste por todo lo que nos sucedió, estábamos seguro que podíamos clasificarnos a semifinales en casa, lastimosamente el fútbol es así, fallamos en casa", aseguró el ariete sureño quien marcó siete goles en el Clausura 2021 para liderar ese rubro, un gol arriba del atacante nacional, David Rugamas.

El atacante confesó además que la serie ante Santa Tecla la jugó con problemas musculares tras la lesión que sufrió ante Alianza en casa.

"Ante Alianza sufrí una lesión que mermó mi actuación, sufrí un esguince en mi pie izquierdo, pero aún así nos preparamos de la mejor manera para enfrentarnos a Santa Tecla en la otra fase", indicó el futbolista colombiano quien confesó además el costo que tuvo que lidiar para adaptarse al fútbol de primera división.

"Contento por mi labor en el Once Deportivo, marcando siete goles es reflejo de la labor que uno tuvo, la verdad lo que queríamos primero era tomar experiencia y de la mano de Dios los objetivos se cumplieron", admitió.

"Me costó mucho adaptarme al sistema de juego, poco a poco tome bien las cosas, se vinieron los goles, especialmente en la segunda fase de la liga y la verdad hay una enorme diferencia jugar en segunda división que jugar en liga mayor, hay mucho más marcaje, hay que jugar más rápido, movilizarse más, ahora me tocará trabajar más para superar la lesión y aportar lo mejor que tengo para el equipo."