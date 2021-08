Edgar Medrano: "Veo al grupo con ganas de hacer historia"

Edgar Medrano, jugador colombiano del Once Deportivo, analizó en el Güiri Güiri al Aire el partido de vuelta de su equipo ante el Comunicaciones de Guatemala y destacó que hay optimismo en el cuadro ahuachapaneco después del 1-1 en la ida.

El partido de vuelta está programado para este jueves a las 8:00 de la noche en el estadio Cuscatlán.

"Gracias a Dios tuvimos un resultado importante en calidad de visita que nos mantiene vivos en la llave, ahora venimos a hacer las cosas de la mejor manera para clasificar", expresó el atacante de 26 años.

Advirtió que el Once Deportivo tiene jugadores con posibilidad de dar el campanazo ante un club que en el libreto partía como el favorito, pero no tiene nada garantizado tras el empate en territorio chapín.

"Veo al grupo con ganas de hacer historia, de crecer, no lo veo estilo individual y estamos tratando de hacer de la mejor manera este partido y de hacer historia. creemos en nosotros y vamos a pelear cada pelota", recalcó el suramericano a la mesa más redonda.

Aunque admite que los Cremas son siempre un rival difícil, advierte que están motivados y quieren dar pelea. "Veo al Comunicaciones como un rival muy difícil y no va a ser el mismo partido que jugamos allá, entonces será un juego complicado".

El Once se concentró en San Salvador desde el martes. 'Vamos a tratar de buscar el partido desde el primer minuto, saebmso que tenemos con que pelear y creemos en nosotros. Sería bonito tener esa clasificación...El Once puede crear una historia muy bonito y cambiar esa historia, el Once tiene para cambiar esa historia (eliminación temprana de los equipos salvadoreños) e iremos a pelear", agregó.