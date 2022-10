Edgar Medrano: "Tenemos confianza y eso es bueno" 

El Águila demostró por segunda jornada consecutiva que todo le sale de acuerdo a lo planeado y la victoria ante Jocoro deja en evidencia en nivel ofensivo que tiene en este momento el cuadro enplumado con once goles en los últimos dos partidos.

La contundencia ha sido clave para mostrar que otra cara y alzarse al liderato. el atacante Santos Ortiz, autor de uno de los tantos en la goleada migueleña, consideró que la contundencia en el factor principal para la forma en que se logran las últimas victorias.

"El equipo demostró que tiene gol. En estos partidos las cosas nos han salido y es parte por el trabajo que el técnico ha realizado. no será fácil y sabemos que tenemos que seguir por este camino porque hemos tenido confianza y eso es bueno", dijo Ortiz.

Mientras tanto, Edgar Medrano consideró que el equipo no debe confiarse demasiado pero la forma en la que se ganó suma a la moral del grupo, ahora líder en el grupo Centro-Oriente.

"Hay confianza. yo no había tenido el. mejor inicio pero poco a poco voy sintiéndome mejor. Anotar es importante pero no hay partidos fáciles y no podemos confiarnos. Demostramos que tenemos gol y eso es a importante para el equipo ", dijo el atacante colombiano autor de uno de los goles de la tarde.

Águila toma el liderato pero no se confía." Hay que seguir por este camino pero no se ha ganado nada ", recordó Santos Ortiz.