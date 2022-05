Edgar Medrano: "Queríamos dar un golpe sobre la mesa"

Edgar Medrano fue pieza clave en el ataque del Águila durante la ida de cuartos de final ante Jocoro donde el conjunto migueleño consiguió una ventaja de oro de cara a la vuelta que será en el Barraza el próximo sábado.

El atacante colombiano fue uno de los hombres más destacados en la ofensiva del equipo de Agustín Castillo. La lectura de Medrano sobre el partido es que el plantel logró su objetivo de poder dar "un golpe sobre la mesa" en Tierra de Fuego.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO:

"Fue un partido difícil, el Jocoro es uno de los rivales más duros de local y muchos equipos aquí no han conseguido ganar puntos, nosotros tenemos dos victorias consecutivas acá. Nosotros queríamos dar un golpe sobre la mesa y el grupo estaba consciente de eso, que iba a ser difícil", dijo sobre el final del partido.

El cafetero admitió que el partido los agarró de sorpresa al programarse martes cuando el equipo se estaba preparando con la mentalidad que iba ser miércoles. "El partido fue muy precipitado y nos cogió como muy desconcentrados porque nos preparamos pensando que era mañana (miércoles)", agregó.

Manifestó, además, que no considera que Águila tenga un pie y medio en las semifinales, por lo que espera cerrar de la mejor manera el cruce en el Juan Francisco Barraza.

Jocoro-Águila: Ambiente en Tierra de Fuego

"La fase eliminatoria ya es otro torneo, no hemos ganado nada, faltan 90 minutos donde todo puede pasar y Jocoro no es la excepción de darse por vencido y nosotros trataremos de asegurar el pase, el Barraza siempre no tenemos una táctica muy bueno, pero hoy seguimos manteniendo que somos los mejores visitantes".

También explicó el envión anímico que tuvieron tras la victoria sobre Alianza y la importancia que tuvo para comenzar la fase decisiva.

"Queríamos contra Alianza revivir esa confianza que se perdió, ese partido cambió mucho, queríamos otra versión y hoy lo demostramos. Hoy toca seguir para sellar en calidad de local", apuntó.