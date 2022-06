Edgar Medrano: "No será fácil llegar a la final, pero tenemos esa espinita"

Edgar Medrano ya se prepara para afrontar el torneo Apertura 2022 con el Águila. El extremo colombiano se encuentra en su segundo torneo con el cuadro de San Miguel.

Tras tener una gran actuación en el certamen anterior, Medrano quiere dar el siguiente paso con su equipo. En el Clausura 2022 obtuvo un subcampeonato con los emplumados al caer en penales ante Alianza.

El atacante habló con EL GRÁFICO sobre el aprendizaje que obtuvo del torneo anterior y los objetivos que tiene tanto como grupo, como a nivel individual para el Apertura 2022.



Segundo torneo en el club, ¿cómo te sientes al seguir aquí?

Me siento con confianza. Sabemos que es un proceso. Este es mi segundo torneo consecutivo. En el anterior llegamos en una final que te da experiencia, te da ganas de trabajar y corregir algunos errores que tuviste en el torneo anterior. Creo que hemos empezado de la mejor manera, seguimos por buen camino, aprendiendo día a día de los compañeros y creo que los que han llegado han aportado su granito de arena.



¿Cómo te sientes en esta pretemporada?

Yo me siento bien, con ganas de seguir creciendo y seguir trabajando, para conseguir grandes resultados. Creo que siempre me esfuerzo en el día a día, siempre doy mi granito de arena, lo máximo de mí y quizá por eso siempre Dios me da esa oportunidad de marcar goles y hacer asistencias, esperamos seguir así, corrigiendo algunos errores como toda persona, pero el grupo está consciente que no será fácil llegar a la final, pero tenemos esa espinita.



Con respecto a eso, ¿se repite el objetivo de pelear por el campeonato?

Sí. Yo creo que Club Deportivo Águila es un equipo grande, exigente. Sí o sí tiene que estar en las finales, creo que el grupo está asimilando eso de la mejor manera, que tenemos que ser protagonistas, primero Dios que en este torneo no sea la excepción, queremos arrancar con pie derecho en el torneo y estamos trabajando de la mejor manera para arrancar con todo.



¿Qué lecciones deja el torneo anterior?

Corregir algunos errores, algunas falencias que nos costaron, trabajar duro, sabemos que a la final llegamos un poco cansados físicamente, Alianza jugó muy bien, ellos tienen jugadores de jerarquía que ya vienen años jugando juntos, quizá eso pasó factura, pero bueno, nosotros ya estamos armando un proceso, creo que salieron poquitos jugadores, pero los que han llegado van a aportar su granito de arena. Ahora toca seguir trabajando, enfocarnos en lo que queremos y nos estamos preparando de la mejor manera.



¿A nivel personal qué objetivo te has trazado para este torneo?

Quiero siempre puntear por el título de goleo, siempre aportar mi granito de arena al club, que es el jugar bien, que siempre como jugador e individualmente uno piensa y trata de hacer eso de la mejor manera.



¿Cómo has visto a tus nuevos compañeros?

Bien, creo que se han adaptado muy bien al equipo, creo que falta un poco más porque sabemos que las condiciones de algunas canchas… vienen de jugar en canchas distintas y quizá eso, de pronto no ha hecho mostrar su mejor nivel, pero creo que vamos bien.



Tras pasar un torneo acá, ¿cómo has visto el apoyo de los aficionados?

Mira, yo creo que la afición del Águila es una de las más grandes, siempre han estado en las buenas y malas y este torneo no va a ser la excepción, siempre ellos van a estar apoyándonos. Ojalá nosotros podamos devolverles ese cariño con goles y asistencias, regalarles esa alegría que se merecen y ese título que tanto anhelan.