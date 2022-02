Edgar Medrano: "No merecíamos empatar"

El Águila vio cómo pasó del 2-0 que ganaba con solvencia a un empate 2-2 en el último suspiro ante el Platense. Eso ha dejado tocado al equipo que suma ya cuatro partidos sin victoria con tres empates y una derrota.

Para el atacante colombiano, Edgar Medrano, ese último gol de Wilmer Novoa les dejó con mal sabor de boca tomando en cuenta que habían dominado las acciones casi a placer durante la primera parte. Por ello, considera que es oportuno hacer la reflexión y corregir los errores defensivos.

"Son cosas que pasan en el fútbol. Lastimosamente creo que fue un descuido en la parte defensiva que nos pasa factura. Los goles creo que fueron de la misma instancia, de cabeza, de rebote. Sí (estamos) un poco tristes", dijo el goleador.

Medrano destacó que por lo realizado en gran parte del partido no merecían el 2-2 pero que les enseña a no dar ventajas de ningún tipo. Los emplumados no conocen la victoria desde el 2-1 ante el Atlético Marte desde la jornada cinco. Esto les ha dejado sin el liderato que ahora está en manos del Chalatenango.

"Sabíamos que teníamos que ganar. Venimos de una seguidilla de empates y una derrota. No merecíamos empatar pero esto es fútbol y hay que tratar de reinvindicarnos, de pasar esta página porque sí es doloroso dejar estos puntos en casa", agregó.

Quizá hubo exceso de confianza, destacó Medrano, pero ahora hay que darle vuelta a la página y buscar de nuevo la victoria para salir del bache. Su próximo compromiso es ante el Once Deportivo como visitantes.

"Siempre trataremos de ganar los tres puntos y esto nos duele este empate. Ganábamos 2-0 y nos empatan en diez minutos, no sé si nos pasó factura la confianza y estos partidos hay que jugarlos hasta el final y es vio reflejado", expuso.