Edgar Medrano: "Mi deseo es jugar en un equipo grande como el Águila"

El colombiano Edgar Medrano publicó la mañana de este martes en su muro de Facebook un mensaje de agradecimiento y a la vez de despedida para la gente del Once Deportivo, equipo con el que disputó las semifinales del Apertura 2021 y con quien ha jugado en los últimos tres torneos cortos.

"Llegué a este equipo con la ilusión de triunfar en primera división, de demostrar mi fútbol y sacar adelante a mi familia. Ha habido tropiezos, malos ratos y caídas pero siempre nos levantamos como grupo y hemos logrado muchísimo, aunque a veces parece muy poco. Caímos dando la cara ante un rival 10 veces $$ más poderoso, pero no fue muy superior.Estoy orgulloso del grupo y de la afición", comentó el futbolista de 27 años.

En el mensaje del delantero suramericano consideró que su ciclo con el equipo ahuachapaneco se está terminando y espera un cierre en buenos términos.

"Siento que mi ciclo en 11 Deportivo está terminando, ojalá el club sepa entender mi deseo de superación y también sea recompensado adecuadamente para que todo esté bien y se llegue a un acuerdo positivo. Mi deseo es que 11 triunfe y que yo pueda seguir mi carrera donde quiero y sé que me querrán", amplió Medrano en su publicación.

El sentimiento de despedida del equipo fronterizo fue fuerte al expresar al final de su mensaje que "a emprender un nuevo camino, si Dios quiere. Gracias Ahuachapán y la banda. Siempre agradecido a la gente que me muestre este cariño tan increíble. Lo llevo en el corazón", agregó.

Al respecto, Medrano confesó a este rotativo sobre su comentado mensaje que "la verdad ya siento que mi ciclo en Once Deportivo ha finalizado, lo que escribí es un agradecimiento a las personas que me han echado la mano, esperando que me brinden la oportunidad de dejarme ir y que lleguen un acuerdo con el club que quiera contratarme ya que he tenido ofertas de Asia, Guatemala y de algunos equipos en el país porque sigue vigente mi deseo de nacionalizarme y así, brindarle algo al país por todo lo que me ha dado desde que llegué en el 2020", afirmó.

Medrano no ocultó los nombres de los equipos salvadoreños que han mostrado interés en sus servicios futbolísticos.

"En el país tengo ofertas de los cuatro de cinco grandes del país, FAS, Firpo, Alianza y Águila, al igual que el (Isidro) Metapán, pero tengo un acuerdo de palabra con uno de ellos y no pienso romperla, la gente del Águila ha hablado conmigo para unirme a ellos y entiendo que negociará con la gente del Once Deportivo para rescindir mi contrato", afirmó.

Medrano no ocultó que Águila ha expresado su interés por hacerse de sus servicios al asegurar que "mi publicación en mis redes sociales externando mi deseo de salir es lo primero que hice para solicitar mi salida o al menos que negocien con Águila, mi agente (el salvadoreño Daniel Alas) está trabajando con ello entre Águila y el Once Deportivo, espero que en los próximos días se logre alcanzar un acuerdo para que mi llegada al Águila sea pronto."

Sobre su interés de aceptar una posible oferta de los emplumados, Medrano destacó que "me ha llamado la atención del Águila por su afición, las veces que enfrentamos al Águila en San Miguel me gustó su calor, me trataron bien, reconocieron lo que tengo y la verdad me sentí a gusto jugando allá", indicó. "Ya las cosas con Águila ha estado caminando bien y espero que al final se logre llegar a un acuerdo con ellos y mi equipo."

Finalmente, la dirigencia del Once Deportivo en voz de su gerente deportivo, Carlos Villagrán, confirmó que el jugador cafetero tiene contrato vigente y que cualquier interés de cualquier equipo por el jugador deberá conversar con la presidencia del equipo occidental de forma directa.

"Edgar (Medrano) tiene contrato con el Once Deportivo por los próximos tres torneos cortos, por lo que cualquier interés de negociar su salida lo deben hacer directamente con el presidente del equipo", aseguró.