Edgar Medrano: "Fiché por Águila por su gente"

Edgar Medrano fue uno de los jugadores más destacados del Apertura 2021, no solo con el Once Deportivo, sino de la liga en general. Su agilidad y su capacidad para causar desequilibrio en las defensas rivales, además de su olfato goleador llamó la atención de los equipos históricos del país.

El colombiano decidió fichar por el Águila y platicó con EL GRÁFICO sobre su decisión de vestir la camiseta negronaranja, así como sobre sus esperanzas de nacionalizarse para formar parte de la selección salvadoreña.

¿Cómo has vivido este inicio de pretemporada con tu nuevo equipo, el Águila?

Feliz, contento con el trabajo planificado hasta esta semana. El grupo me ha tratado bien y le doy gracias a Dios por esta oportunidad.

Tenías ofertas de otros equipos, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención para fichar por el Águila?

Yo siento que su gente. Recibí muchos mensajes de motivación en mis cuentas de redes sociales, eso me hizo jugar un plus extra y gracias a Dios estamos aquí. Feliz por esta nueva oportunidad, esperemos que se den las cosas. Vengo a trabajar humildemente, como siempre he hecho, a darlo todo por el club y primero Dios podamos dar los resultados que se merecen (los aficionados).

Cuando llegaste acá al país en 2019, ¿te imaginaste jugar en un equipo grande como el Águila?

Sí. Yo creo que el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo de cada día, que vengo desempeñando desde hace ya varios torneos. En segunda división, mi meta era llegar a primera división, llegar a un club y consolidarme. Creo que lo hice con el Once Deportivo, y sí estaba pensando jugar en un equipo grande y gracias a Dios se obtuvo. Todavía no paramos aquí, ahora hay que hacer las cosas bien para ir creciendo y seguir aportando alegría y mucha entrega en el club.

¿Cómo nace ese interés por vestir esa camiseta negronaranja?

Al terminar con Once Deportivo recibí una llamada del presidente (Alejandor González) y más que yo tenía ganas de venir al club; pero dependía del Once Deportivo porque tenía contrato (vigente). Gracias a Dios se llegó a un acuerdo, y estoy muy agradecido con la gente del Once Deportivo y su afición; duele, es doloroso, sin embargo esto es fútbol. Se extraña mucho Ahuachapán y Once Deportivo, pero bueno, ya estoy con la cabeza puesta con el nuevo club, donde trataré de hacer las cosas, feliz por esta oportunidad

¿Cómo ha sido el trabajo bajo las órdenes del profesor Castillo?

Duro, siempre tenemos objetivos. Se está trabajando en conjunto con los compañeros y los técnicos para dar ese plus y trascender esos objetivos que se tienen. En un equipo ya sabes cuáles son las metas. Primero Dios podamos conseguir el objetivo de estar en una posible final, pero eso es paso a paso. Ahora estamos con la pretemporada, que ha sido bastante dura, y a la vez muy buena. Sabemos que el sacrificio y las ganas de seguir adelante dan resultados y primero Dios se obtengan.

¿Cuáles metas personales tienes para este Clausura 2022?

Marcar más goles que los que hice en el torneo pasado con el Once Deportivo y aportar al equipo. A veces, cuando uno no puede marcar, puede asistir. Vengo a aportar mi granito de arena, a llenar ese vacío que hacía falta en el equipo. Como te digo, humildemente, primero Dios podamos hacer eso.

¿Aún buscas nacionalizarte para jugar con la selección?

Sí, en conjunto con mi representante Daniel Lara trabajamos en eso. Por eso omitimos algunas ofertas del fútbol de afuera porque pensamos en un futuro (conseguir) la nacionalización, pero eso es paso a paso. Ahora toca enfocarnos en esto (el Clausura 2022), sacar adelante esto y primero Dios podamos conseguir el objetivo.

¿Cuál ha sido el rival más difícil al que te has enfrentado hasta el momento en el país?

Yo creo que el Alianza. Es el equipo a vencer en estos momentos y lleva bastantes años peleando las finales y ahora más que nunca va a ser el rival a vencer. Hay que trabajar de la mejor manera con el grupo para conseguir ese plus. Primero Dios se pueda avanzar y crecer con Águila.