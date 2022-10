Edgar Medrano: "Este es el camino"

Edgar Medrano se reencontró con el gol y marcó un doblete en el primer tiempo en la goleada del Águila ante Firpo.

El partido acabó con un marcador de 6-0 y Medrano marcó el segundo y el tercer tanto del juego.



"Primero que todo darle gracias a Dios por este resultado que obtuvimos en calidad de local, al esfuerzo de los compañeros, a la afición que se hizo presente y a todo este grupo.

Creo que era un partido difícil, pero era la manera de reivindicarnos con nuestra afición y con nosotros mismos, agarrar esa confianza que por muchos partidos se había perdido. Creo que este es el camino y esperamos seguir mejorando algunas falencias que todavía tenemos", expresó.



Medrano se mostró feliz por haber marcado su doblete y haber salido de su sequía sin goles, y añadió que seguirá trabajando para meter más anotaciones.



"Yo creo que desde el partido ante Chalatenango vengo en alza con mi nivel, todos somos seres humanos y tenemos pequeños baches, pero la vida te da oportunidades para reivindicarte y lo intenté y lo busqué y gracias a Dios conseguí un doblete que ayuda mucho al equipo y me ayuda en la confianza que es importante, ahora toca seguir trabajando porque sé que esto era lo que necesitaba yo y el cuerpo técnico. Este es el camino y esperen de Medrano una lucha por seguir marcando goles que es lo que me gusta hacer", señaló.



El colombiano comentó que seguirán trabajando con el cuerpo técnico para seguir adelante ya que va a empezar "lo bueno" del torneo.



"La idea del entrenador ha sido implementar eso (un equipo con dominio) y hoy gracias a Dios se consiguió, tenemos que seguir aplicando los esquemas tácticos que quiere el entrenador para seguir adelante, pero sabemos que a veces que quizá nos desconcentramos y no nos salen las cosas, pero bueno hoy marcamos un partido donde nos creemos y tenemos con qué pelear hasta lo último. Esto no ha parado aquí y el torneo en sí apenas va a empezar lo bueno, lo importante es que alcemos en estos momentos y gracias a Dios vamos bien", indicó.



Medrano celebró sus anotaciones con euforia por haber regresado al sendero goleador y le dedicó los goles a su hijo.



"A mi niño que cumple años mañana y a también creo que ese estrés que lleva adentro de no poder concretar las que tuve. El partido ante Platense fue bastante doloroso y preocupante para mí, tuve cuatro o tres opciones de gol y no las concreté y me vine con esa espinita. Gracias a Dios me reivindiqué con el gol y estoy muy feliz y espero seguir en esa racha, ahora toca pasar la página, enfocarnos con Jocoro que es el rival a vencer en el próximo partido", concluyó.